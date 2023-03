Lollapalooza: marcas oferecem de tatuagem a ‘open food’ em ativações para atrair público no festival

Enquanto o público dos festivais se desloca entre um show e outro, as principais atrações que costumam chamar a atenção dos participantes são os incontáveis brindes oferecidos pelas marcas durante o evento. Este ano, no Lollapalooza, os patrocinadores vão oferecer de tudo: copos estilizados, sanduíches, capinha de celular, garrafas d’água, ecobags, tudo de graça. Para os mais aventureiros, tem até tatuagens gratuitas para serem feitas dentro das suas ativações no evento.

Patrocinadores vão oferecer diversos brindes durante o festival de música Foto: Taba Benedicto/Estadão

Este ano, o Lollapalooza Brasil acontece de 2 a 26 de março, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Nomes como Vivo, Sadia, Mc Donald’s, Adidas, Johnnie Walker, Coca-Cola, Budwiser entre outras, vão disputar a atenção dos visitantes do festival com seus brindes, que costumam gerar filas gigantescas de espera.

No festival “concorrente”, o Rock In Rio, os participantes enfrentavam a espera de mais de duas horas para conseguir brindes de marcas como Natura e Itaú. À época, até estrelas da música como os vocalistas do Coldplay e do Green Day se renderam aos presentes e levaram os itens para o palco do festival.

Retomando a ativação com foco na reciclagem de plástico no festival, a Brasken preparou um sistema de “pontuação” que pode gerar brindes para os participantes. Conforme divulgou a companhia, tanto na plateia, quanto na área VIP, as pessoas poderão juntar as embalagens usadas e trocar por produtos como pochetes, brincos, sacolas de ráfia, capa de chuva, dispositivos de assistência virtual, entre outros.

Patrocinadora do festival, a marca de wiskie Johnnie Walker vai dar nome a um dos palcos do evento, além de distribuir garrafas estilizadas do seu novo produto Johnnie Walker Blonde, uma versão da bebida que pode ser consumida sozinha, ou misturada em drinks.

Continua após a publicidade

Para divulgar o lançamento de um novo produto, a Coca-Cola distribuirá fotos de cabine durante os shows. Quem visitar o espaço de ativações da marca de bebidas poderá ganhar um copo temático da companhia em alusão a parceria da empresa com a cantora Rosalía, que se apresentará nos palcos do Lollapalooza, no domingo, 26.

Outro nome da lista de patrocínios que espera divulgar um novo lançamento de produtos é a Sadia. A companhia de alimentos vai levar para os gramados do Autódromo uma ativação que promete até “comida de graça” para quem participar de um desafio organizado pela empresa. “Quando o botão estiver carregado e alguém apertar, a pessoa ganha uma experiência ‘Tudo de Bowl’ com mais cinco amigos dentro do Lolla. A experiência “Tudo de Bowl” contempla uma pulseira ‘open food’ para todos os dias de festival e um espaço no mezanino com degustação de produtos”, afirmou, em nota, a Sadia. Aos visitantes que não forem sorteados, a companhia também vai oferecer como brinde um Hot Bowl, basta esperar na fila para visitar o mirante do patrocinador no gramado do festival.

Área VIP

Apesar das inúmeras ativações projetadas pelas companhias em toda a extensão do Autódromo de Interlagos, os brindes mais cobiçados costumam estar dentro das áreas VIP dos festivais. Conhecido como Lolla Lounge, a área tem ingressos que podem custar a partir de R$ 4.255,00 e é patrocinada pela Vivo no Lollapalooza.

Como uma das maiores anunciantes, a marca terá um espaço no piso principal, levando empreendedores pretos que irão customizar os brindes que serão resgatados pelos visitantes em máquina de garra. A ação faz parte do projeto Presença Preta, encabeçado pela companhia e que chega a sua segunda edição no festival.

Conforme divulgado pela Telecom, o Lolla Lounge by Vivo também terá profissionais especializados para produzir cabelo e maquiagem nos visitantes. “Todos que participarem das ativações ainda ganharão uma pochete ou shoulder bag produzidas com materiais provenientes de uniformes de técnicos de campo que seriam encaminhados para descarte e que foram produzidos em parceria com a Retalhar e a MOVI (Movimento Eu Visto o bem), por mulheres detentas ou em processo de ressocialização”, informou a companhia.

Eternizando na pele

Continua após a publicidade

Além das incontáveis possibilidades de registrar a passagem pelo Lollapalooza em fotos “instagramáveis”, alguns visitantes terão a possibilidade de, literalmente, marcar a sua experiência no festival na própria pele. Isso porque a Chevrolet levará para sua ativação no Lolla Lounge um estúdio com artistas que tatuarão, ao longo dos três dias de shows, os visitantes. “O espaço, totalmente estilizado, oferecerá atendimento gratuito de tatuadores renomados, com o máximo de segurança aos participantes”, contou a montadora.