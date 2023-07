Marta lança perto de sua última Copa marca de roupas inspirada em ação por empoderamento feminino

Em 2019, na Copa da França, a jogadora de futebol Marta Vieira da Silva entrou em campo usando uma chuteira com o símbolo Go Equal, que questionava a falta de equidade de gênero no esporte. Quatro anos mais tarde, agora em 2023, a camisa 10 da seleção brasileira volta aos gramados em sua sexta e última Copa com dois desafios: trazer a taça de campeã do mundo e lançar sua linha de roupas esportivas em parceria com a Centauro, do grupo SBF.

Segundo ela, que já foi eleita como a melhor jogadora do mundo por seis vezes e é a maior artilheira de todos os tempos no futebol (masculino e feminino), a Go Equal foi criada para dar continuidade ao seu legado no esporte e incentivar que cada vez mais mulheres tenham espaço dentro das quatro linhas.

Em parceria com a Centauro, Marta lança a Go Equal, marca esportiva focada em ampliar a presença de mulheres no futebol Foto: Sam Robles/Centauro

“A história por trás da marca Go Equal é verdadeira, genuína (realmente aconteceu) e hoje tem um grande poder, em escala, de promover a necessidade de maior igualdade de gênero no esporte”, afirma a jogadora.

A primeira coleção da marca de roupas esportivas será comercializada no site e aplicativo da Centauro e no site do Studio78. Entre os artigos vendidos estão peças esportivas para atividade física, com camisetas, bermudas, calças, bonés e tops estampadas com o símbolo e frases do movimento Go Equal, além dos itens de moda casual. A nova linha de produtos com frases de empoderamento feminino custarão de R$ 89,99 até R$ 139,99.

Devido ao fator social de fomento às ações de equidade de gênero no esporte, a Centauro e a Go Equal doarão 100% dos royalties arrecadados com as vendas dos produtos para entidades ligadas ao futebol e que promovam o protagonismo feminino na modalidade. “A Marta lançou esse movimento em 2019. Em 2021 nós a procuramos para entender como ela poderia dissipar essa causa, olhando para produtos dentro do universo do esporte”, diz a diretora de marketing e reputação da Centauro, Fernanda Arechavaleta.

Prestes a entrar em campo em sua última copa do mundo de futebol feminino, Marta espera usar a Go Equal para continuar ampliando o empoderamento das mulheres no esporte Foto: Sam Robles/Centauro

A executiva da SBF conta que a nova linha de roupas foi desenvolvida com a participação ativa da atleta da seleção, para garantir que as peças atendam a todas as necessidades das mulheres na hora da prática de atividades físicas, ajudando com que as atletas tenham o melhor desempenho possível.

“Achar que o que funciona para o homem também funciona para a mulher é bastante superficial”, diz a executiva, que complementa. “O que nós queremos aqui é incentivar que mais mulheres pratiquem esportes e mais pessoas se sintam bem.”

Para lançar a nova marca da parceria Centauro e Marta, a agência de publicidade DM9 criou um filme publicitário estrelado pela atleta. Na campanha, a atleta refaz a carta de 2017 que ela havia escrito para a sua versão de 14 anos e lança uma nova mensagem para a ser vista por ela no futuro.

“Eu escrevo essa carta para o futuro, não apenas o seu, mas o futuro de todas as jogadoras. Um futuro de todas as jogadoras, em que os estádios lotados vão aplaudir de pé o futebol feminino. Onde as oportunidades sejam para todas e os salários sejam iguais”, narra Marta.