A Pernambucanas vai lançar sua primeira coleção de roupas em parceria com a atriz Paolla Oliveira. O lançamento faz parte da estratégia da varejista de ampliar sua participação dentro do universo de moda.

Além de garota propaganda da marca, a atriz Paolla Oliveira vai assinar uma coleção de moda jeans com a Pernambucanas. Foto: Divulgação Pernambucanas

A linha de verão terá 17 peças no seu portfólio e chega às lojas no dia 20 de outubro. Além de assinar as peças, Paolla também é a garota propaganda da rede de lojas há 8 anos. Como embaixadora da marca, ela será responsável pela estratégia de divulgação da nova linha de roupas.