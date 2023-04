Protex Baby cria ‘canções de ninar’ para ajudar mães a lidar com a maternidade no pós-parto

Apesar dos avanços recentes, a idealização da maternidade na sociedade ainda é uma realidade em todo o mundo. No País, milhares de mulheres que deram à luz, ou aderiram à adoção, descobrem, sozinhas, os percalços de ser uma mãe e criar um filho. Para ajudar as mulheres com algumas dessas dificuldades, a Protex Baby - marca do grupo Colgate Palmolive - decidiu lançar uma coletânea com seis canções de ninar que ajudam a embalar o sono dos pequenos recém-nascidos, ao mesmo tempo que as letras tentam despertar a autoestima e confiança das mães.

O projeto foi criado pela VMLY&R, demorou seis meses para ser desenvolvido e contou com a consultoria da psicóloga Carolina Sales para produzir as canções. A especialista auxiliou a marca a elencar seis temas comuns que geram inseguranças nas mães durante o início da vida maternal, entre eles a solidão, amamentação, autoestima, privação do sono, volta ao trabalho e culpa.

Para Arlane Gonçalves, fundadora da AG Consultoria, a campanha tem a chance de desmistificar a ideia popular sobre o papel das mães que “dão conta de tudo”, algo importante na tentativa de equilibrar as relações familiares entre homens e mulheres.

Na avaliação da especialista em diversidade e inclusão, outro ponto relevante tocado pela ação da Protex Baby é revisar a forma como tratamos, na sociedade, o retorno das mães ao mercado de trabalho após o período gestacional. “Em conjunto a isso, toda a família precisa exercer, de forma igualitária, as suas responsabilidades nas tarefas de parentalidade e cuidado para garantir que esta pessoa que volta ao mercado possa exercer a sua profissão com a dedicação e energia necessárias”, afirma a especialista.

Segundo Emmanuelle Goethals, diretora-geral de Operações para a Colgate-Palmolive na VMLY&R, a ação busca conversar com as mães em um momento em que todo o ciclo familiar acaba se voltando exclusivamente para os recém-nascidos. “Nós queríamos fazer algo que não fosse apenas mais uma campanha da marca, mas fosse útil para essas mulheres”, afirma a executiva.

Após desenvolver as letras, a Protex Baby convidou para interpretar essas canções seis cantoras mães em diferentes etapas da maternidade, da gestação à adolescência: Luiza Caspary, Bruna Caram, Jamah Jamilly, Grazi Medori, Luiza Toller e Layla Arruda. As músicas estreiam nesta segunda-feira, 17, no canal da Protex Baby, no YouTube e no Spotify.