Stênio Garcia vira garoto propaganda do Burger King e ‘brinca’ sobre excesso de harmonização facial

O nome do ator Stênio Garcia foi parar no topo dos assuntos mais comentados das redes sociais - e em programas de fofocas- depois que ele decidiu, aos 91 anos, se submeter a um processo estético de rejuvenescimento, conhecido como harmonização facial.

Em Campanha para o Burger King, Stênio Garcia brinca com o 'excesso' de harmonização facial Foto: Burger King/Divulgação

PUBLICIDADE Por causa dos memes sobre o seu “novo rosto”, o ator foi escalado para o papel de garoto propaganda do Burger King e estrela uma campanha que ironiza os supostos “exageros” estéticos e do tamanho dos seus sanduíches. “Quando eu revelei a minha harmonização facial em rede nacional vocês falaram que eu exagerei. Mas quer ver o que é exagero mesmo? Exagero são dois Whoppers desse tamanho por R$ 25″, diz o ator no novo filme publicitário. “Nada artificial no sanduíche? Que nem eu, tirando uma coisinha aqui e outra ali”, brinca. Criada pela agência David e produzida pela Jotacom, a nova campanha publicitária do Burger King faz parte das ações de divulgação da promoção do principal sanduíche da rede de fast food: o Whopper. A nova ação nacional da rede de fast foods será veiculado na TV, nas redes sociais e também em peças de mobiliário urbanos (conhecidas como Midia Out Of Home).

Stenio Garcia antes e depois da harmonização facial Foto: ESQ: Reprodução/Instagram: @oficialsteniogarcia / DIR: Reprodução/SBT

Foco nos virais

Essa não é a primeira vez que a rede de fast foods olha para as principais discussões nas redes sociais e se inspira para criar campanhas cujo foco é viralizar nessas plataformas. Recentemente, o Burger King colocou a atriz Larissa Manoela para divulgar a promoção de sanduíches em dobro no momento em que ela era o foco das conversas por causa da divisão dos seus bens, assunto que ganhou repercussão nacional.

Atriz Larissa Manoela na campanha do Burger King Foto: Burger King/Divulgação

À época, a divulgação de um áudio em que a atriz pedia para os pais “fizessem um Pix” para que ela pudesse pagar por um milho na praia viralizou nas redes sociais em meio à batalha judicial para decidir se os genitores teriam direito a sua fortuna.

Na ocasião, briga familiar na Justiça catapultou o nome de Larissa Manoela para os temas mais comentados nas redes sociais e no noticiário nacional. Diante do falatório e dos memes sobre a saúde financeira, a atriz foi escalada para divulgar a dupla de sanduíches em promoção. “Gente, sim, eu estou aqui (na campanha) porque todo mundo só fala disso. Sim, a volta do ‘King em Dobro’ do BK, eu sei que todo mundo vai comentar. Eu não vou dividir com ninguém, eu que comprei, o dinheiro é meu”, ironizava a atriz no comercial.

Em dezembro de 2023, o Burger King foi uma das marcas premiada no TikTok Awards justamente por causa das ativações focadas nas tendências que surgem nas redes sociais.

A rede de fast food levou o prêmio na categoria que listou os melhores uso da “trends” na plataforma de vídeos curtos com a campanha “True Natty”, também criada pela agência David. A ação utilizou o influenciador digital e nutricionista Rodrigo Goes para questionar se os ingredientes dos sanduíches seriam “naturais, ou falsos naturais”, em uma alusão ao bordão usado pelo fisiculturista em seus vídeos para as redes sociais.