Vivo cria ‘casa-conceito conectada’ para apresentar reformulação dos negócios no País

A Vivo quer - literalmente - abrir as portas da sua nova casa para mostrar aos seus clientes a nova fase dos seus negócios no País. A companhia montou uma “casa-conceito totalmente conectada”, em São Paulo, para expor todos os seus serviços ligados à tecnologia, que vão de iluminação controlada à distância até comedouros para animais de estimação que se auto alimentam, simulando os itens de uma casa tradicional brasileira, da sala de jantar ao jardim, tudo guiado pela internet rápida.

Ao Estadão, o presidente da Vivo no Brasil, Christian Gebara, contou sobre os próximos passos do negócio e sobre a reformulação da companhia, que quer deixar de ser conhecida apenas como uma operadora que fornece produtos de telecomunicação, mas como uma “empresa completa de tecnologia”. “Nosso propósito é digitalizar para aproximar”, diz. “Nós queremos criar uma infraestrutura para aproximar as pessoas nesse mundo tecnológico.”

O projeto rivaliza com iniciativas de outras companhias concorrentes, como Amazon e Samsung, que tentam capitanear o movimento de “casas conectadas”, uma nova realidade diante da chegada da internet de quinta geração, o 5G, no Brasil este ano.

O executivo conta que o novo posicionamento da marca começou a ser pensado ainda em 2019, e agora deve ser levado para a comunicação da companhia e também para as unidades físicas - próprias ou de franqueados - pelo País. A ideia, segundo Gebara, é abraçar novos serviços ligados à digitalização, seja no cliente pessoa física, ou para empresas.

Marketplace de tecnologia

Se no passado as lojas da Vivo eram focadas nas transações de planos e venda de aparelhos telefônicos, de agora em diante os espaços darão lugar a um número maior de produtos que passam por todas as áreas da casa. No projeto conceitual instalado no Jardim América, em São Paulo, a companhia vai expor cerca de 160 itens ligados à saúde e bem-estar, segurança, iluminação, aparelhos de áudio, vídeo e outros, que podem ser duplicados nas residências dos clientes da marca de maneira integrada com a conexão de 5G. “Cada vez mais essas lojas terão exposição dos novos produtos”, diz Gebara.

Presidente da Vivo, Christian Gerbara: 'propósito é digitalizar para aproximar' Foto: Bruno Rondinelli/Vivo

Fora do mundo físico, a marca também deve ampliar seu leque de opções dentro do e-commerce próprio. Segundo o executivo, a companhia segue diversificando sua área de atuação, o que passa por ampliar presença dentro do mercado de varejo, seja nas opções para os clientes ou no B2B (empresa para empresa, na sigla em inglês).

Lilian Carvalho, professora de marketing da FGV, afirma que, na corrida pelo primeiro lugar das companhias que querem “digitalizar” as casas dos brasileiros, a Vivo terá a seu favor a rede de lojas pelo País, cuja capilaridade pelo território nacional deve colocar a marca à frente das concorrentes.

Diferencial

A especialista destaca ainda que, neste processo de reposicionamento da empresa, que vem ampliando seu leque de serviços, a companhia terá de investir mais esforços na sua comunicação para garantir que os clientes - hoje ainda muito acostumados com a ideia de uma operadora de serviços de telefonia, internet e TV a cabo -, vejam a marca como uma opção para outras demandas envolvendo a tecnologia.

“Eles precisam ter muito claro sobre qual é o diferencial deles para comunicar aos clientes”, diz Lilian. “As lojas físicas podem ser a grande vantagem dela, porque coloca a marca mais próxima dos clientes. A unidade se transforma quase em um ‘showroom’ do que a empresa pode oferecer para a casa dos clientes.”

Conforme divulgado pela Vivo, o primeiro passo do novo posicionamento da marca será visto na casa conceitual, que ao longo do tempo deve ser replicado nas mais de 1,8 mil unidades da companhia, levando o novo formato de negócio para todo o País.