Em parceria com o Cannes Lions, ‘WARC Awards for Effectiveness’ abre inscrições para a edição 2024

O gigante britânico do mercado criativo e da comunicação Ascential anunciou a abertura das inscrições para a edição 2024 da premiação do Warc Award For Creative Effectiveness em parceria com o festival de Cannes Lions. A competição é dedicada a premiar as melhores iniciativas de estratégia e efetividade nos negócios criativos.

Responsável pelo Warc Awards, a Ascential também é a empresa por trás do Festival Internacional de Criatividade de Cannes Lions, do qual o Estadão é o representante oficial no Brasil

Ao todo, serão cinco competições regionais com 12 categorias, divididas entre os criativos das regiões da Ásia-Pacífico, Europa, América Latina, Oriente Médio e África e América do Norte, com troféus de bronze, prata e ouro.

Os prêmios do Warc Awards serão anunciados durante a semana do Festival Internacional de Criatividade, em Cannes, na França Foto: Soraya Ursine/Estadão

Além das competições regionais, os projetos premiados com o ouro estarão automaticamente inscritos em uma versão global do prêmio que reunirá nomes de todas as regiões em uma competição pelo Grand Prix. “Criamos o Prêmio Warc buscando a plataforma ideal para que o setor mostre por que o marketing é importante. Queremos ver o melhor trabalho que proporcionou um sucesso comercial real e causou um impacto na cultura”, disse, em nota, o diretor de premiações da Warc, John Bizzell.

Para a edição de 2024, a premiação terá a estreia da nova categoria de “Pensamento Estratégico”. “O alcance global e as categorias ampliadas da nova estrutura criarão uma visão abrangente do que é a eficácia atualmente, e permitirão que nossos vencedores se considerem realmente os melhores do mundo”, disse Bizzell.

As inscrições podem ser realizadas no site do evento até 6 de fevereiro de 2024. Conforme divulgado pela companhia, os vencedores nas categorias regionais serão anunciados entre 20 e 25 de maio do próximo ano. A premiação contará como pontos para o tradicional Wark Ranking (antigo Gunn Report), o mais conceituado relatório de pontuação de prêmios do mercado criativo mundial.

Já os vencedores globais nas categorias Grand Prix do Warc Awards serão anunciados ao longo da semana do Festival Internacional de Criatividade de Cannes Lions, programado para ser realizado de 17 a 21 de junho de 2024 na Riviera Francesa.

Veja a lista de categorias do Warc Awards de 2024: