Grupo WPP investe em relações públicas com compra do JeffreyGroup e internacionalização da Ideal

O grupo britânico de comunicação WPP anunciou nesta quarta-feira, 21, mudanças importantes em seu negócio de relações públicas. A Hill+Knowlton Strategies (H+K), um dos braços do conglomerado no segmento, adquiriu a JeffreyGroup, do mesmo ramo. Já a agência Ideal, criada no Brasil, passará a ter atuação internacional, como uma agência de comunicação e RP voltada à promoção da inovação e da transformação digital de grandes empresas. “Ambas as ações manifestam ainda mais nossa estratégia e abrem novos caminhos para o crescimento”, disse, em comunicado, AnnaMaria DeSalva, presidente global da Hill+Knowlton.

Grupo WPP reforça negócios de relações públicas Foto: Toby Melville/Reuters

Em relação à expansão da Ideal, originalmente comprada pela WPP em 2015, o negócio internacional agora ficará sob o comando de Ricardo Cesar, um dos fundadores do negócio. “Ricardo liderou um crescimento consistente e surpreendentemente lucrativo, entregando inovação e criatividade a um grupo de clientes fiel e crescente”, disse DeSalva. “Estamos entusiasmados em estender a marca Ideal globalmente.”

Em comunicado, a Hill+Knowlton informou que a incorporação do JeffreyGroup vai dobrar o tamanho do negócio na América Latina e criar a maior agência global presente na região. Com sede em Miami e com escritórios na Cidade do México, Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo e Buenos Aires, o JeffreyGroup atua há três décadas com estratégias de comunicação corporativa e de relações governamentais com diversos setores.

O JeffreyGroup continuará a operar como uma marca separada na América Latina. Brian Burlingame, hoje CEO do JeffreyGroup desde 2015, vai liderar todas as operações da H+K na América Latina, abrangendo os dois negócios.