YouTube renova com patrocinadores do Paulistão e faturamento sobe 20%

O YouTube renovou com os principais patrocinadores do Paulistão para o campeonato de futebol de 2023. 123 Milhas, Chevrolet, Claro e Pagbank voltarão à plataforma de vídeos do Google, após os jogos do torneio de 2022 terem atingido 81 milhões de visualizações, sendo 73 milhões delas ao vivo. A Puma chega para reforçar o time de patrocínio do canal e fará ações de venda de produtos durante a transmissão dos jogos.

Segundo o YouTube, o faturamento vindo dos anunciantes que compraram o pacote do Paulistão 2023 subiu 20% em relação a 2022. A empresa não revela o preço das cotas de patrocínio master, mas o Estadão apurou que o valor de cada cota seria de a partir de R$ 25 milhões. O investimento prevê também outros espaços de mídia do Google. A empresa diz ter vendido 100% das suas cotas.

No ano que vem, o YouTube terá um novo formato de anúncios durante as partidas de futebol, assim como acontece na televisão. A ideia é fazer um uso combinado dos formatos de publicidade em computador, celular e TV, para que o anunciante possa criar uma campanha de marketing.

“O YouTube é a única plataforma que é realmente multiformato e que entrega em escala. Para os anunciantes, é importante ter isso em mente para mensurar os resultados. Há ações de awareness (aumento de percepção de marca) que não geram ações do usuário na hora e também os anúncios mostrados no celular que podem ter uma ação”, afirma Patrícia Muratori, diretora do YouTube Brasil. De acordo com a companhia, são 75 milhões de TVs com o aplicativo do YouTube ativos no País atualmente.

Final do Campeonato Paulista 2022, entre Palmeiras x São Paulo, no Allianz Parque Foto: FELIPE RAU/ESTADAO

A empresa tem uma equipe dedicada ao segmento de esportes no País, que foi criada há dois anos para vender patrocínios e ajudar a melhorar a experiência do usuário que vê anúncios durante as transmissões ao vivo. Para se ter uma ideia, o YouTube acumulou mais de 10 bilhões de visualizações em jogos da Copa do Mundo de 2018, sediada na Rússia.

Criadores de conteúdo

Na Copa do Mundo 2022, o criador de conteúdo Casimiro Miguel, conhecido como Cazé, que faz a maioria de seus vídeos na Twitch, plataforma de vídeos da Amazon, fará transmissões ao vivo pelo YouTube para comentar os jogos do mundial. Influenciadores fazem parte da estratégia da empresa para ampliar o alcance dos jogos tanto da Copa do Mundo quanto do Paulistão.

“A plataforma não funciona sem as diferentes figuras, os criadores, influenciadores e parceiros de mídia. O otimismo que vemos nessa economia criativa é que os criadores que nasceram no YouTube estão se reinventando e criadores de outras plataformas estão chegando. O formato pode mudar, mas o importante é o conteúdo. Pode ser longo, curto ou até em formato de podcast”, diz Muratori.