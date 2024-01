Migração para o mercado livre de energia pode ajudar nas metas de descarbonização

A permissão para que mais consumidores escolham o fornecedor de energia elétrica a partir deste mês pode possibilitar a redução de custos, ajudar na descarbonização do negócio e dar previsibilidade das despesas a depender da duração do contrato, dizem especialistas.

A portaria publicada pelo Ministério de Minas e Energia em 2022 permite que todos os consumidores atendidos em alta tensão possam comprar energia no chamado mercado livre, no qual os clientes podem negociar preços, escolher a fonte de energia a ser consumida e os prazos do contrato.

Na prática, isso significa que além dos grandes consumidores, empresas de menor porte, com contas de luz de cerca de R$ 10 mil, podem passar a comprar energia elétrica neste ambiente de contratação que, atualmente, tem 38 mil unidades consumidoras.

De acordo com a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), até dezembro do ano passado, 14 mil consumidores comunicaram as distribuidoras que migrarão para o mercado livre neste ano. O Grupo A, como é chamado formalmente o conjunto de consumidores atendidos em alta tensão, soma 202 mil consumidores.

Fontes renováveis como o hidrogênio da foto, ou solar e eólica podem ser beneficiadas Foto: FELIPE RAU / ESTADÃO

Segundo o vice-presidente de estratégia e comunicação da Associação Brasileira dos Comercializadores de Energia (Abraceel), Bernardo Sicsú, o desconto no mercado livre tem variado entre 30% e 35% em comparação com a conta de quem é atendido pela distribuidora, como clientes residenciais e pequenos comércios. Ele afirma, porém, que o diferencial desse ambiente não é só o desconto, mas também a possibilidade de contratação de novos serviços.

“Nós estamos saindo de uma lógica onde o consumidor é só um pagador de contas para um modelo de contratação onde ele está no centro, onde ele pode definir o que quer. É o acesso à energia barata, renovável e novos produtos e serviços”, afirmou ele, durante live realizada pelo Estadão com patrocínio de Enel, Engie e (re)energisa.