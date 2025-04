Milei diz que mudará legislação para adequar a Argentina às tarifas de Trump

“A Argentina vai avançar no reajuste da regulamentação para que possamos cumprir os requisitos da proposta tarifária recíproca preparada” por Trump, afirmou Milei, segundo seu gabinete, no evento de gala dos “Patriotas Americanos”, organizado pela fundação Make America Clean Again (MACA) e pela ONG We Fund the Blue. “Já cumprimos nove dos 16 requisitos necessários”, disse. Ele afirmou ter dado instruções para se ajustar ao restante e “resolver a assimetria com os Estados Unidos em um prazo curto”.

A Argentina não é uma das que saem piores do que Trump chama de “tarifas recíprocas”, porque só aplicará o mínimo universal de 10%. Milei também prometeu “avançar na harmonização de tarifas para uma cesta de quase 50 produtos”. Ele considerou “um passo em frente” “promover um acordo comercial” no qual “as tarifas e os obstáculos ao comércio são apenas uma má memória do passado”.