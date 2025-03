Crise da meia-idade? Millennials dizem que não podem se dar ao luxo de passar por ela; entenda

Comprar um carro esportivo ”sexy”, mudar o estilo de cabelo e encontrar uma amante costumavam ser os sinais clássicos de uma crise de meia-idade — pelo menos para as gerações mais velhas. Mas a geração dos millennials acha que está tão mal no cenário econômico atual que pensa que é pobre demais para se permitir a ruptura pela qual seus antecessores eram ridicularizados, segundo um estudo recente.

PUBLICIDADE Dos mais de mil millennials pesquisados, 81% relataram que não podem se dar ao luxo de passar por uma crise de meia-idade, que o Thriving Center of Psychology define como ganhar ou perder peso drasticamente, consumir mais álcool, fazer terapia, mudar a aparência ou adotar um novo hobby. Muitas pessoas que passam por uma crise de meia-idade também sofrem de ansiedade, depressão, perda de propósito, tristeza e esgotamento, segundo o estudo. Mas, embora as crises de meia-idade da geração baby boomer possam ter sido definidas pelo medo de envelhecer ou pelo pânico em relação às grandes mudanças na vida, as gerações mais jovens têm um conjunto diferente de preocupações.

Geração do milênio, que nasceu entre 1981 e 1996, ganha 20% menos do que os baby boomers ganhavam em sua idade, diz pesquisador Foto: DimaBerlin /Adobe Stock

A crise da meia-idade para a geração millennial é mais uma “crise de propósito e engajamento”, disse Steven Floyd, proprietário da SF Psychotherapy Services, à Fortune. “Uma geração que foi incentivada a trabalhar duro e almejar as estrelas — eles chegaram lá e se perguntaram: será que estou satisfeito? Será que eu me importo?”

O que é uma crise de meia-idade e por que os millennials não podem pagar por ela?

As crises de meia-idade do passado eram geralmente definidas por gastos luxuosos — seja em carros caros, férias prolongadas, mudanças de país, ou cirurgias estéticas caras. Mas a geração do milênio enfrenta uma economia desafiadora que torna difícil para eles arcarem com uma crise de meia-idade tradicional, disse Mason Farmani, coach de vida pessoal da Farmani Coaching, à Fortune.

A geração do milênio, que nasceu entre 1981 e 1996, ganha 20% menos do que os baby boomers (nascidos entre 1945 e 1964) ganhavam em sua idade, disse Farmani. Além disso, eles estão “sobrecarregados com dívidas de empréstimos estudantis, um mercado de trabalho desafiador e custos crescentes de moradia, o que diminui sua capacidade de estabelecer estabilidade financeira”.

Essa geração está adiando todos os tipos de marcos, inclusive a compra de uma casa e o nascimento de filhos, graças aos altos custos de moradia e à inflação, o que também limita sua capacidade de gastar sem cuidado em uma crise de meia-idade.

Entretanto, alguns especialistas argumentam que não é que a geração do milênio não possa se dar ao luxo de passar por uma crise de meia-idade — é que esse ponto de inflexão na vida pode ser diferente das gerações passadas.

“Embora a imagem clássica de uma crise de meia-idade possa envolver gastos extravagantes, é a turbulência emocional e psicológica subjacente que realmente define a experiência”, disse Andrew Latham, planejador financeiro certificado, à Fortune. “Seja para esbanjar em artigos de luxo ou fazer mudanças impulsivas na vida, a essência de uma crise de meia-idade está na busca de significado, identidade e realização pessoal — não no saldo de sua conta corrente.”

Embora um carro esportivo novo e reluzente ou férias extravagantes possam ser exemplos clássicos associados a uma crise de meia-idade, a geração do milênio pode fazer compras menores, mas discricionárias, durante esse período.

“Alguém que esteja passando por uma crise de meia-idade pode impulsivamente esbanjar em uma reforma de guarda-roupa, submeter-se a procedimentos estéticos ou embarcar em aventuras de viagem espontâneas — tudo isso sem necessariamente ter economias ou patrimônio significativos”, disse Latham. “Esses comportamentos geralmente são motivados por um desejo de recuperar a juventude, encontrar significado ou escapar de sentimentos de estagnação, e não por um planejamento financeiro cuidadoso.”

De fato, embora a geração do milênio possa não enfrentar uma crise de meia-idade “tradicional” — semelhante à de seus pais — isso não significa que não estejam passando por grandes mudanças na vida.

“O termo ‘crise da meia-idade’ talvez precise ser redefinido no contexto das experiências e circunstâncias dessa geração”, diz Farmani. O que a geração do milênio quer da vida e do trabalho Embora a maioria dos millennials tenha relatado que acha que não tem condições de arcar com uma crise de meia-idade, outros não estão tão preocupados com o aspecto financeiro da crise. A empresária da geração do milênio Katya Varbanova, CEO da Viral Marketing Stars, disse à Fortune que trabalhou muito nos seus 20 anos e economizou um fundo de emergência que lhe permitiria tirar um ou dois anos de férias quando quisesse. Ainda assim, Varbanova disse que também experimentou os sinais de uma crise de meia-idade, incluindo depressão, ansiedade, perda de propósito e perda de identidade — muito do que ela culpa por estar cronicamente on-line.

“Ultimamente, tem havido tanto conteúdo raivoso que isso pode realmente afetar sua saúde mental”, disse ela. Além disso, outros fatores da vida real contribuíram para os sentimentos de uma crise de meia-idade. “É claro que, às vezes, a vida simplesmente acontece, seja um problema de saúde, um rompimento, um desastre pessoal. Tive que superar ambos.”