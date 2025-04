O que o Brasil pode fazer para minimizar os riscos da guerra comercial iniciada por Trump?

“A primeira movimentação brasileira vai ser abrir conversas com o governo americano. A nossa própria nova lei fala de abrir consultas antes de aplicar retaliação, e estamos tentando abrir consultas com as autoridades americanas”, afirma o presidente do conselho curador da Fundação FHC, Celso Lafer, ex-ministro das pastas do Desenvolvimento, Indústria e Comércio e das Relações Exteriores. “O argumento mais ou menos óbvio para o Brasil evitar as tarifas é que os Estados Unidos têm superávit com a gente.”

Membros do alto escalão do governo de Donald Trump disseram, no domingo, 6, que mais de 50 países já entraram em contato com a Casa Branca para abrir negociações sobre as tarifas de importação, na semana passada. As taxas mais altas devem entrar em vigor na quarta-feira, 9. O Brasil é um dos interessados em conversar.