Fazenda vai concluir trabalho sobre nova âncora fiscal nesta semana, diz Haddad

BRASÍLIA - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta quinta-feira, 02, que a pasta vai concluir esta semana os trabalhos sobre a nova âncora fiscal, que vai substituir o atual teto de gastos – regra que limita o crescimento das despesas do governo à variação da inflação. As conclusões serão levadas para aprovação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

De acordo com Haddad, a ideia é que o novo arcabouço seja de conhecimento público já em março para que o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) seja enviado com formato final, atualizado pela nova regra fiscal.

“A gente quer evitar retrabalho por parte do próprio Congresso. Porque se o Congresso aprova LDO e arcabouço destoante, discrepante, ele vai ter retrabalho de reavaliar a LDO”, disse o ministro aos jornalistas. Ele explicou que as duas peças, LDO e arcabouço, vão caminhar juntas no Congresso.

Ministério da Fazenda visa enviar nova regra para que Lei de Diretrizes Orçamentárias seja enviada ao Congresso já utilizando-a Foto: WILTON JUNIOR / ESTADÃO

A LDO tem de ser enviada pelo Executivo ao Congresso até o dia 15 de abril e aprovada pelo Legislativo até o dia 30 de junho.

Em entrevista ao Estadão, o secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Gabriel Galípolo, afirmou que o novo arcabouço fiscal terá uma regra de controle de gastos e oferecerá previsibilidade para a evolução das despesas do governo.