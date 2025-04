Ministério Público Federal do DF inicia apuração sobre oferta do BRB para compra do Banco Master

BRASÍLIA – O Ministério Público Federal do Distrito Federal instaurou uma notícia-crime para investigar se houve prejuízo ao sistema financeiro nacional na oferta do Banco Regional de Brasília (BRB) – banco estatal do DF – para a compra de fatia do Master Banco Master.

A etapa é o início de um processo investigativo, com a tomada de informações preliminares pelos procuradores para avaliar se é o caso de abrir um processo judicial.

Procurado, o BRB informou que “está à disposição para prestar os esclarecimentos considerando, sempre, os melhores princípios de governança e prezando pela transparência.”

O Ministério Público vai apurar se houve eventual crime na oferta de aquisição de 58% do controle do Master pelo BRB e alega que é preciso esclarecer a participação do PP, de Ciro Nogueira, e do União Brasil na operação. Como mostrou o Estadão, o CEO do Master, Daniel Vorcaro, tem conexões com Nogueira e com políticos do Centrão, próximos do governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB). No sistema bancário, a compra pelo BRB está sendo interpretada como um salvamento do Master, uma vez que o banco tem obrigações de curto prazo a honrar e ativos de pouca liquidez, como precatórios (dívidas judiciais do governo).

Como mostrou o Estadão/Broadcast, o Master deverá honrar o pagamento de R$ 12,4 bilhões de títulos neste ano, incluindo CDBs.

Só no ano passado, o banco aumentou de R$ 30 bilhões para R$ 49 bilhões o volume de emissões de títulos no mercado, a exemplo de CDBs, prometendo retorno bem acima dos de mercado. O atrativo é que esse tipo de investimento tem cobertura do Fundo Garantidor de Crédito (FGC) – uma espécie de seguro de até R$ 250 mil por CPF em caso de quebra do banco emissor.

O volume, no entanto, alcança quase a metade do valor disponível de R$ 107 bilhões no FGC, um fundo que é compartilhado por todos os bancos. A prática gerou insatisfação em agentes do setor bancário, que viram na estratégia do Master uma forma de captar recursos oferecendo como isca um fundo que é bancado por todos os bancos.