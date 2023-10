Ministro diz que pedirá a Haddad ‘Desenrola no campo’ por causa de dívidas dos produtores

BRASÍLIA - O Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, afirmou que pedirá ao Ministério da Fazenda a construção de um programa de repactuação das dívidas dos produtores rurais.

“Da mesma maneira que foi feito o Desenrola para a população urbana, levaremos ao ministro Fernando Haddad, em reunião hoje (segunda-feira) à tarde, junto com Ministério da Agricultura, o pedido de um Desenrola no campo, em virtude das dívidas dos agricultores por fenômenos climáticos”, disse Teixeira, durante live conjunta da pasta, com Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Ministério da Agricultura e Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) para anúncio das medidas governamentais para o setor leiteiro.

A assessoria de imprensa do MDA e da Fazenda informaram, porém, que a agenda foi adiada. Não há nova data para a reunião.

Na agenda pública do ministro Fernando Haddad, a reunião estava marcada para 17h30 desta segunda-feira, com participação da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) e de representantes do Banco do Brasil.

Paulo Teixeira, ministro do Desenvolvimento Agrário Foto: WILTON JUNIOR / ESTADÃO

Teixeira justificou a necessidade de um programa de reestruturação das dívidas dos produtores devido à ocorrência de eventos climáticos desfavoráveis à produção nos últimos anos.

“Hoje, vemos seca no Norte e no Nordeste, queimadas no Centro-Oeste e chuvas e enchentes no Sul. Temos de pensar na situação em que ficaram os agricultores neste período em virtude dos eventos climáticos”, afirmou.