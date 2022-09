Governo quer adotar ‘modelo sustentável’ do Canadá para exploração em mineração, diz ministro

BRASÍLIA - O ministro de Minas e Energia, Adolfo Sachsida, disse que o governo quer tornar o Brasil um Canadá na área de mineração, com competitividade e sustentabilidade. Por determinação do ministro, sua equipe tem esmiuçado as leis canadense para implantar regulações, referências ambientais e normas similares por aqui.

“Não há mais condições de empresas com direito a lavras se sentarem sobre áreas sem explorá-las”, disse o ministro ao Estadão/Broadcast. Atrás da competição, ele afirmou que as companhias terão de se mexer e que não se trata de quebra de contratos porque as empresas ganharam concessões para desenvolver atividades e não apenas para evitar que as áreas sejam exploradas por concorrentes.

Adolfo Sachsida; governo quer tornar o Brasil um Canadá na área de mineração, com competitividade e sustentabilidade, diz ministro de Minas e Energia. Foto: Gabriela Biló/Estadão

“O Brasil quer ser o Canadá na área de mineração, que é um exemplo de sustentabilidade ambiental, que melhora a extração de recursos legais. Lá, há mais de 800 companhias do setor listadas em Bolsa. No Brasil, são oito”, comparou de forma genérica.

A intenção, conforme o ministro, é dobrar “em quatro ou cinco anos” a participação do setor no Produto Interno Bruto (PIB). “Hoje, a fatia é de cerca de 2,4%. Temos que chegar a 5%”, definiu. Além disso, segundo ele, num momento em que o mundo se mobiliza em torno de uma transição energética mais limpa, cria-se a chance de ampliar o mercado de mineração, visto como fundamental para a construção de equipamentos como hélices e baterias para carros elétricos, entre outros.

Para que tudo se desenvolva de forma mais veloz no Brasil, na avaliação de Sachsida, é preciso ampliar a competição internamente. “Há empresas grandes no Brasil, mas temos de ter mais”, disse. A Agência Nacional de Mineração (ANM), segundo ele, está mapeando novas áreas em território doméstico para explorar riquezas. O ministro garantiu que o trabalho leva em conta o viés ambiental, um dos pontos mais observados no exterior em relação a atividades brasileiras, e que as ofertas ocorrerão de forma permanente.

“Vamos adotar a mesma legislação do Canadá. Não pode ter áreas com direito de lavra, mas sem que haja lavra. Quer o direito da área? Então, vamos supor, terá de fazer R$ 400 mil em investimentos por ano. Há áreas muito grandes no Brasil que não são exploradas. Não pode sentar em cima.”

Continua após a publicidade

Questionado sobre se as empresas que já receberam o direito de exploração não poderão alegar quebra de contratos, o ministro afirmou que o compromisso com o que foi acertado precisa ocorrer dos dois lados. “Vamos respeitar contratos, isso é básico, mas as empresas também têm que respeitar. Se o contrato diz que é para exploração de área, a empresa precisa explorá-la”, reforçou.

O Canadá é a principal referência para o governo brasileiro no momento, mas Sachsida disse que os técnicos de sua pasta estão em alerta para “seguir o que deu certo em todo lugar do mundo”. “Queremos ter energia segura, limpa e barata. Queremos ser uma referência pró-mercado, ter aumento da produtividade.”