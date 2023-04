Ministro do Trabalho diz que Fazenda sugeriu reajustar salário mínimo com base em PIB per capita

BRASÍLIA – O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, afirmou nesta quarta-feira, 12, que deve encaminhar em breve uma nova política de valorização do salário mínimo. Ele disse que o Ministério da Fazenda sugeriu usar o PIB per capita (por habitante) como referência para o reajuste anual. De acordo com Marinho, foram feitas várias propostas para o aumento real (acima da inflação) do mínimo, mas a decisão será do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que discutirá o assunto depois de voltar da viagem à China.

“Isso é uma das sugestões entre várias, ainda não está batido o martelo por parte do governo de qual será. Nós vamos bater com o presidente Lula assim que ele retomar da China, para a gente sentar na sequência com as centrais sindicais e fazer o formato final”, disse Marinho a jornalistas, após participar de uma audiência da Comissão do Trabalho na Câmara.

Luiz Marinho deve levar ao presidente Lula os parâmetros da discussão feita com as centrais sindicais sobre o assunto Foto: Daniel Teixeira/Estadão

Nos governos anteriores do PT, era usada uma fórmula de aumento real do mínimo com base na inflação medida pelo INPC mais o crescimento do PIB nos dois anos anteriores.

“Qual será o indicador [para corrigir o salário mínimo] estamos debatendo. Tem a sugestão das centrais, que parte de um piso de 2,4% além do PIB e tem as formatações que vêm sendo discutidas no governo. A área econômica vem fazendo várias sugestões, entre elas PIB per capita. Mas quem vai bater o martelo final é o presidente Lula”, emendou Marinho, na Câmara.

De acordo com o ministro, o valor de R$ 1.320 anunciado por Lula para o salário mínimo a partir de 1º de maio garante um “bom índice” de ganho real para os trabalhadores, mas ainda não é suficiente.

“Nós queremos encaminhar também a política da retomada da valorização permanente do salário mínimo. Evidentemente, estamos estudando quanto tempo vamos propor, se é 20 anos, 30 anos, 15 anos. Evidentemente que a cada novo PPA [Plano Plurianual] se pode fazer a revisão da eficiência da política estabelecida”, declarou o ministro.

Na visão do ministro, a política de aumento real do salário mínimo estabelecida nas gestões anteriores do PT teve uma eficiência “muito grande” e impactou na distribuição de renda. Marinho refutou argumentos de que a valorização do mínimo poderia gerar aumento do desemprego, da informalidade e da inflação. “Impactou positivamente na formalização do mercado de trabalho”, disse.

Juros

Em discurso na comissão, o ministro do Trabalho voltou a criticar a condução da política monetária pelo Banco Central, chamou o atual nível da Selic, em 13,75% ao ano, de “inaceitável” e disse que há um “clamor” na sociedade, inclusive entre banqueiros, pela queda nos juros.

“Os juros brasileiros se encontram num patamar inaceitável. Isso deve ser um tema para a comissão do trabalho”, afirmou Marinho. Segundo ele, um ciclo de queda na taxa básica de juros agora provocaria uma geração em massa de empregos no Brasil.

O ministro também voltou a dizer que entre as prioridades de sua pasta estão a revisão de pontos da reforma trabalhista e da estrutura sindical, uma solução para o que chamou de “precarização” dos trabalhadores de aplicativo e o “conserto” do saque-aniversário do FGTS. O fundo, segundo ele, tem que voltar a ser uma fonte de desenvolvimento e não de “angústia” para os trabalhadores.