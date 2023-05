Monitor do PIB da FGV aponta crescimento de 2,5% em fevereiro ante janeiro

A produção de soja turbinou o desempenho do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro em fevereiro, segundo o Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (Ibre/FGV). A atividade econômica cresceu 2,5% em relação a janeiro, de acordo com cálculos do Monitor do PIB - FGV divulgados nesta quarta-feira, 3. Na comparação com fevereiro de 2022, o PIB teve expansão de 2,7% em fevereiro de 2023.

Considerando o cronograma das lavouras em campo, o PIB brasileiro deve fechar o primeiro trimestre “bastante positivo”, ajudado pela colheita de uma safra recorde de soja no País, previu Juliana Trece, coordenadora do Monitor do PIB - FGV.

“O primeiro trimestre vai ser um número muito bom, tem todos os indícios para isso. A dificuldade virá mais ao longo do ano: segundo, terceiro e quarto trimestres”, avaliou Trece. “Cerca de 70% da colheita da soja é no primeiro trimestre. Como a gente tem um crescimento esperado de mais de 20% para a produção de soja, a gente sabe que ela vai ter muita influência no número do primeiro trimestre. Para mim, esse PIB do primeiro trimestre vai ser bem forte.”

Na passagem de janeiro para fevereiro, sob a ótica da oferta, a atividade econômica foi impulsionada pela expansão de 7,8% do PIB agropecuário. Houve contribuições positivas também do PIB industrial, com alta de 1,5%, e do PIB de serviços, aumento de 0,6%. Porém, a disseminação de taxas positivas em fevereiro entre as atividades econômicas parece pontual, opinou Juliana Trece.

Pelo lado da demanda, o consumo das famílias se expandiu 1,4% em fevereiro ante janeiro, enquanto o consumo do governo encolheu 1,6%.

A atividade agrícola foi uma das grandes responsáveis pelo desempenho no período. Foto: Arquivo/Agência Brasil

“Ainda é o consumo de serviços puxando o consumo das famílias, o próprio turismo, que é importante nessa época do ano. Essa normalização do turismo contribuiu muito para a expansão do consumo das famílias”, justificou Trece.

A Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF, medida dos investimentos no PIB) teve uma elevação de 18,0% em fevereiro, mas vinha de uma base de comparação depreciada, já que tinha tombado 11,3% em janeiro, ponderou a coordenadora do Monitor do PIB.

A exportação de bens e serviços encolheu 5,0% em fevereiro ante janeiro, enquanto a importação aumentou 4,7%.

O Monitor do PIB antecipa a tendência do principal índice da economia a partir das mesmas fontes de dados e metodologia empregadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), responsável pelo cálculo oficial das Contas Nacionais.

Em termos monetários, o PIB alcançou aproximadamente R$ 1,829 trilhão no primeiro bimestre de 2023, em valores correntes. A taxa de investimento da economia foi de 16,6% em fevereiro de 2023.