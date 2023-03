Morre Claudio Galeazzi, reestruturador de empresas e fundador da Galeazzi e Associados

São Paulo, 03/03/2023 - O fundador da consultoria Galeazzi e Associados, Claudio Galeazzi, morreu na noite de ontem. O empresário conduziu reestruturações de grandes empresas, como o Pão de Açúcar, em 2007; a BRF, em 2013; e a Americanas, no fim dos anos 90. Galeazzi estava afastado da liderança e gestão de sua consultoria havia 15 anos e foi diagnosticado com câncer há 18 meses.

Em nota, a empresa fundada por ele e hoje dirigida por seu filho, Luiz Galeazzi, comunicou a morte. “Apesar de afastado da liderança e gestão da Galeazzi & Associados nos últimos 15 anos, ele sempre se fez presente, sendo um pilar do nosso compromisso com a ética, com a transparência e com o profissionalismo, valores plantados por ele em nossa cultura”, diz o comunicado.

Consultores da área de varejo, classificam o gestor como “um dos maiores, senão o maior, profissional de reorganização e recuperação de empresas de varejo”. Apesar de ser conhecido por fazer demissões durante reestruturações, pessoas que trabalharam de forma próxima ou que conheciam sua atuação dizem nutrir admiração pelo profissional.

BRF foi uma das grandes empresas em que Galeazzi atuou para reestruturar Foto: Nacho Doce / Reuters

O comunicado da Galeazzi e Associados diz que o empresário foi “um dos maiores gestores do seu tempo, sendo reconhecido pela sua capacidade de recuperar e garantir a longevidade de algumas das maiores empresas deste País, tanto no papel de executivo, como no de consultor e conselheiro”.

Cláudio deixa a esposa, Renata, seus dois filhos, Luiz Cláudio (CEO da Galeazzi) e Daniela, os enteados Victor, Ricardo e Gustavo, e cinco netas, Camila, Maria Julia, Maria Eduarda, Maria Helena e Maria Antônia.