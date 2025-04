Morre Claudio Ness Mauch, ex-diretor do Banco Central e ex-conselheiro da Febraban, aos 75 anos

BRASÍLIA - Morreu na quinta-feira, 3, o ex-diretor do Banco Central e membro do conselho de autorregulação da Federação Brasileira de Bancos (Febraban) Claudio Ness Mauch, aos 75 anos.

Funcionário de carreira do BC, Mauch foi diretor entre abril 1993 e março 1996, tendo ocupado as cadeiras de Fiscalização e de Normas e Organização do Sistema Financeiro. Desde 2017, atuava como conselheiro independente na Febraban.

Claudio Ness Mauch, ex-diretor do BC. Foto: Márcia Kalume/Agência Senado

PUBLICIDADE Por meio de nota, a diretoria do BC estendeu sentimentos a familiares, amigos e colegas de Mauch, e elogiou o trabalho do ex-diretor na autarquia. “No exercício do cargo de diretor, Mauch não mediu esforços para promover a estabilidade financeira e a supervisão bancária num período cercado de incertezas sobre os rumos da economia brasileira”, disse o BC. “Incansável, deixa o exemplo de um trabalho abnegado em prol da sociedade.”

O presidente da Febraban, Isaac Sidney, também lamentou a perda de Mauch e prestou condolências à família e aos amigos do ex-diretor.

“Funcionário de carreira do BC e profissional de reconhecida excelência técnica, Mauch teve participação importante na supervisão bancária brasileira e cumpriu papel fundamental na modernização da regulação do setor, ocorrida a partir dos anos 1990″, afirmou Sidney, por meio de nota.