Morre Germano Gerdau, empresário e acionista do grupo siderúrgico Gerdau, aos 91 anos

Empresário e um dos acionistas do grupo que leva o nome de sua família, Germano Gerdau Johannpeter faleceu nesta sexta-feira, 8, no Rio de Janeiro, aos 91 anos. De acordo com comunicado, Germano morreu por causas naturais. O empresário deixa duas filhas, Fernanda e Germana, além de seis netos.

Com seus irmãos Jorge, Klaus e Frederico, Germano formou a quarta geração que comandou o grupo siderúrgico Gerdau. “Juntamente com seus irmãos [...] fez parte da geração que transformou, não apenas a Gerdau, mas a indústria brasileira do aço, construindo a centenária multinacional brasileira que hoje atua em nove países”, diz nota.

O empresário pertencia a quarta geração da família no comando da companhia; ele deixa duas filhas e seis netos Foto: GERDAU

O comunicado diz que o empresário tinha senso de humor e inteligência marcantes e que era um contador de histórias, muitas delas registradas no seu livro Memórias de Aço. Sua atitude sempre otimista, ressalta a nota, foi fundamental para superar as dificuldades que se apresentaram ao longo da história e crescimento da Gerdau.

”Os irmãos Klaus, Jorge e Frederico reconhecem e agradecem imensamente a capacidade do Germano de conduzir de forma harmônica a relação entre os familiares. Ele foi decisivo no sucesso da companhia por essa capacidade conciliadora, além de ter sido líder absoluto e incondicional na área comercial da empresa”, conclui a nota. O grupo Gerdau é comandado desde 2018 por um profissional fora da família, e está na quinta geração.

Germano ingressou na companhia em 1951, quando tinha apenas 19 anos. Desde então, passou pela diretoria e também pelo conselho de administração da companhia, além de ter se tornado um dos principais acionistas da Gerdau. As ações da Gerdau estão listadas nas bolsas de valores de São Paulo (B3), Nova Iorque (NYSE) e Madri (Latibex).

Continua após a publicidade

Gigante bilionária do aço

Chefiada desde 2018 por Gustavo Werneck, a mineradora havia anunciado no último mês de julho um aporte de aproximadamente R$ 3,2 bilhões na nova plataforma de mineração da companhia no Estado de Minas Gerais. A expectativa da companhia é de que o investimento seja responsável pela criação de mais de cinco mil empregos durante sua implementação, programada para ocorrer entre 2023 e 2026.

A gigante produtora de aço foi fundada em 1901 por membros da família Gerdau. No ano em que completou 120 anos de existência, a companhia atingiu a marca de mais de 30 mil trabalhadores diretos e indiretos, possui 32 unidades exploradoras de aço, duas minas de ferro e mais de 250 mil hectares de base florestal. Com a produção, a mineradora está presente em nove países. conforme divulgado pela empresa.

Atualmente o valor de mercado da companhia é de pouco mais de R$ 43 bilhões. Em 2022, a empresa registrou a sua maior receita líquida na história, atingindo o patamar de R$ 21,5 bilhões.