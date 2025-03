Morre Horst Paulmann, fundador da cadeia de varejo Cencosud

O empresário Horst Paulmann, fundador da cadeia de varejo Cencosud, nascida no Chile e hoje presente também no Brasil, na Argentina, no Peru, na Colômbia e nos Estados Unidos, morreu na terça-feira, 11, na Alemanha, aos 89 anos, informaram sua família e a empresa. “Sua despedida foi tranquila, em paz, enquanto dormia”, disse a família em um comunicado.

PUBLICIDADE No Brasil, a Cencosud opera as redes Prezunic, Bretas e Gbarbosa, enquanto nos Estados Unidos possui 161 supermercados The Fresh Market, de acordo com o site da empresa. No total, a holding tem cerca de 120 mil profissionais e mais de mil lojas em diferentes áreas de negócios. Horst Paulmann Kemna nasceu em 22 de março de 1935 em Kassel, na Alemanha. Após a Segunda Guerra Mundial, sua família emigrou para a Argentina e depois para o Chile, instalando-se na cidade de Temuco, em 1950. Paulmann trabalhou desde os 13 anos de idade, quando ainda vivia na Argentina, como telefonista e depois com o pai fazendo berços e brinquedos de madeira.

Em 1952, a família comprou um restaurante em Temuco, que Horst e o irmão, Jürgen, passaram a comandar após a morte do pai, em 1955. Em 1962, os irmãos decidiram fechar o restaurante e abrir o primeiro supermercado da cidade chilena.

Em meados de 1970, Horst Paulmann iniciou um caminho empresarial independente, no qual apontou o desenvolvimento do conceito de supermercados de autosserviço, inspirado em modelos que já funcionavam na Europa. Em 1976, inaugurou o primeiro supermercado Jumbo em Santiago, no que se tornou a maior loja do tipo no país e o primeiro passo na formação da Cencosud.

Nascido na Alemanha, Horst Paulmann fundou no Chile a rede de varejo Cencosud, que se tornou multinacional Foto: Divulgação/Cencosud

A holding

Fundada em 1978, a Cencosud é um dos maiores grupos de varejo da América Latina. A revista Forbes classifica Paulmann como uma das maiores fortunas do Chile, “com um patrimônio líquido de US$ 4,9 bilhões”.

Na Argentina, a Cencosud é proprietária dos supermercados Jumbo, Disco, Vea e das lojas de artigos para casa Easy, além de 22 shopping centers. No Peru, é proprietária das redes Wong e Metro, enquanto na Colômbia é proprietária dos supermercados Jumbo, Metro e Speed.

“Ao longo de seus mais de 60 anos de história, começando com um pequeno negócio em Temuco, conseguiu construir uma das maiores e mais prestigiadas empresas de varejo do continente”, descreveu a empresa.

O grupo Cencosud também construiu a Gran Torre Costanera, inaugurada em 2012 e, com 300 metros de altura, um símbolo da cidade de Santiago. Em 2006, durante o governo da socialista Michelle Bachelet, ele recebeu a nacionalidade chilena por “graça”. Paulmann só deixou a diretoria da empresa em 2022, mas até poucos meses atrás era comum vê-lo visitando um de seus supermercados no Chile e conversando com os clientes.