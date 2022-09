Morre Luiz Gil Siuffo Pereira, ex-presidente da Fecombustíveis

RIO - Morreu neste domingo, 18, o ex-presidente da Federação Nacional do Comércio de Combustíveis e de Lubrificantes (Fecombustíveis), Luiz Gil Siuffo, aos 90 anos. Ele liderou a entidade por 20 anos, de 1987 a 2007. A causa da morte não foi revelada. Em nota de pesar, a Fecombustíveis destacou que Siuffo deixa uma marca de conquistas para a revenda e o desenvolvimento da federação.

“Um dos principais feitos (de Siuffo) foi a obtenção das regras da revenda normatizadas, elevando a ponta final da cadeia à categoria de empresários. Lutou bravamente em prol da revenda ética, unida e saudável, combatendo as ilegalidades do setor que vieram em consequência da abertura do mercado de downstream”, diz em nota a Fecombustíveis.

Em 1999, Luiz Gil Siuffo participou de evento que abordava crise no setor de combustíveis Foto: Dida Sampaio/Estadão

Dentre os principais feitos do executivo, anota a entidade, estão: a distinção entre o que é revenda e o que é distribuição de combustíveis, presente na Lei 9478/97, a proibição ao self-service em postos, a limitação dos postos-escola e a autorização, pela ANP, para a abertura dos postos bandeira branca, o que permitiu aos empresários do setor escolher o fornecedor de combustível.

Natural de Ilhéus (BA), Siuffo chegou em 1957 ao Rio de Janeiro, onde começou sua trajetória profissional na revenda de combustíveis. Trinta anos depois, após se destacar no Sindcomb, chegou à liderança dá Fecombustíveis.

Siuffo deixa três filhos, sete netos e seis bisnetos. O velório será realizado nesta segunda, 19, no crematório da Ordem Terceira do Carmo, Capela 8, das 11h às 13h30, no Rio de Janeiro.