Morre Natale Dalla Vecchia, um dos donos da Lojas Cem

Morreu nesta terça-feira, 1º de abril, aos 88 anos, Natale Dalla Vecchia, um dos donos e também um dos principais executivos da rede varejista Lojas Cem. Com sede em Salto, interior do Estado de São Paulo, a rede tem atualmente 311 lojas e faturou no ano passado R$ 8 bilhões. Na edição de 2024 do Ranking da Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo (SBVC) constava como a quarta maior rede de móveis e eletrodomésticos do País.

A rede começou em 1952 - completa este ano 73 anos de operação - como um oficina de conserto de bicicletas pelas mãos do pai de Natale, Remígio Dalla Vecchia, em Salto. Em 1956, passou a incluir a venda de eletrodomésticos.

Natale tocava a Lojas Cem de forma colegiada com seus irmãos Foto: Tiago Queiroz/Estadão

Natale era um dos quatro filhos de Remígio que tocavam, de forma colegiada, a rede varejista - que não conta com a figura de um CEO. Além da gestão compartilhada, a Lojas Cem sempre se destacou por não seguir as grandes tendências adotadas pelos concorrência. Por isso, até hoje não vende pela internet, não tem loja em shopping e não abriu o capital.

Em 2018, em entrevista ao Estadão, Natale Dalla Vecchia disse que a principal razão para a companhia não ingressar na internet era o perfil da sua freguesia. “O consumidor da internet é classe A, mais exigente, chorão e pechincheiro”, afirmou. Já o público da Lojas Cem é predominantemente das classes B e C, que frequenta lojas de rua, gosta de tocar e ver a mercadoria e conversar com o vendedor.

A empresa informa que as últimas homenagens a Natale Dalla Vecchia acontecerão na Funerária Saltense, em Salto (SP), nesta quarta-feira, 2, das 11h00 às 22h00.