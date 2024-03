Emerson Fernandes Marçal e Marcelo Kfoury Muinhos*

O nível de taxa de câmbio real brasileiro permanece bem depreciado para padrões históricos, ou seja, o poder de compra da moeda brasileira frente a uma cesta relevante continua baixo. Porém as estimativas feitas indicam que a taxa real de câmbio efetiva brasileira estava em equilíbrio ao final de 2023, conforme divulgado na nota do câmbio Cemap 65 (https://bit.ly/NCEMAP65) O valor estimado do desalinhamento era de cerca de 2%, o que significa que não há defasagem entre o câmbio efetivo e o de aquele suposto câmbio de equilíbrio. Essa estimativa não pode ser considerada estatisticamente diferente de zero dado o nível de precisão do modelo. O gráfico abaixo mostra o desalinhamento cambial

A moeda brasileira permanece fraca frente a cesta de moeda relevante num nível baixo (gráfico abaixo), pois os fundamentos estão num patamar depreciado comparável a outros pontos da série histórica. Após uma piora dos fundamentos iniciada em 2019, e observada durante todo período da pandemia, os fundamentos da taxa de câmbio permaneceram praticamente constantes ao longo de 2022 e 2023 e o câmbio não tem força para se apreciar. (depreciação para baixo)

A análise do gráfico de transações correntes fornece uma pista, conforme pode ser visto abaixo. Apesar dos déficits em conta corrente não atingirem volumes expressivos semelhantes aos observados nos anos 2000 e 2015 e terem sido mitigados pela tendência de depreciação da taxa de câmbio real efetiva que persiste desde 2015, ainda não foram eliminados. Isto levou a uma tendência de piora da posição internacional de investimentos que tomou forma mais clara no período recente.

PUBLICIDADE O país vêm absorvendo poupança externa, mas boa parte da mesma foi direcionada para financiar o setor público, já que é baixo o volume de investimentos no País, não há necessidade de entrada de capital estrangeiro para financia-los. Ao contrário de períodos anteriores, a moeda brasileira depreciada não tem gerado movimentos de entrada de capital mais fortes. O momento global é de baixo investimento estrangeiro e o país não consegue se mostrar atrativo o suficiente para atrair Investimento Estrangeiro Direto.

Publicidade

Uma possível razão para não haver entrada de capitais é a fragilidade das contas públicas. A dívida pública bruta brasileira estava em cerca de 52% ao final de 2011 e em setembro de 2023 estava em 74,3%, ou seja, um aumento muito expressivo por qualquer critério. Nem mesmo os juros altos e os termos de troca favoráveis não estão sendo suficientes para gerar movimento de entrada de capitais.

*Professores da FGV-EESP