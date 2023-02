Neonicotinoides: novo capítulo da briga entre meio ambiente e produtores europeus

A transição verde na agricultura europeia tem novo capítulo de tensões na França, com protestos de agricultores contra regulação ambiental

* Daniel Vargas, FGV EESP, Coordenador do Observatório de Bioeconomia da FGV

Na aparência, uma questão técnica e simples: pode ou não Paris excepcionar o uso de neonicotinoides, defensivo que protege planta contra insetos, na plantação de beterraba. Na realidade, mais um capítulo da briga profunda com agricultores sobre os rumos da transição verde na Europa.

Em 1990, os defensivos neonicotinoides foram aprovados para uso em plantações. Nas décadas seguintes, estudos comprovaram impactos negativos para polinizadores, como abelhas.

Continua após a publicidade

Em 2013, a Europa restringe então o seu uso às lavouras sem polinizadores. Estados-membros passam, então, a conceder "exceções" cada vez mais frequentes. Até que, em 2018, o continente impõe restrição geral ao uso de neonicotinoides na agricultura.

Estados nacionais continuaram, contudo, a conceder autorizações ao emprego do defensivo, sob argumentos diversos, tais como ausência de alternativa tecnológica no mercado que viabilizasse atividade produtiva.

Nos últimos 4 anos, mais de 200 autorizações ("derrogations") foram aprovadas, metade para uso de neonicotinoides. Uma das autorizações foi concedida pela Bélgica. O caso chegou aos tribunais administrativos do país, sob reação de organizações ambientais.

O impasse foi então encaminhado à Corte Europeia de Justiça, para decidir a legalidade das exceções autorizadas pelos governos nacionais. Há uma semana, a decisão foi tomada: são ilegais exceções nacionais ao uso de neonicotinoides em toda a Europa.

Continua após a publicidade

A reação na França é imediata. Em 2020, após quebra de safra de beterrabas por ataque de praga, o governo francês havia acatado demanda de agricultores e autorizado, por 3 anos, o uso da molécula como defensivo, até que alternativa viável surgisse no mercado.

Com a decisão do tribunal europeu, o Ministério da Agricultura francês retirou a licença ao uso do defensivo. Produtores rurais pedem apoio do Ministério, alegando risco de nova quebra geral do setor. Sem sucesso.

A tensão chega então às ruas de Paris. Tratoristas e fazendeiros, derrotados no "direito", protestam nos últimos dias nas praças e avenidas, acusando o governo Macron de ameaçar de morte a agricultura do país. Grupos mais radicais atiram contra a União Europeia, e seu regime centralizado.

Continua após a publicidade

Na disputa pelos rumos da Europa verde, fazendeiros estão cada vez mais encurralados. Sem saída simples no plano econômico, e com as portas do direito cada vez mais fechadas, as reações raivosas nas ruas e nas praças vão se tornando o "modus operandi" de um setor, até pouco tempo, considerado central para a paz e união continental.

* Daniel Vargas é professor da FGV EESP e Coordenador do Observatório de Bioeconomia da FGV