Questão Agro 101: o que explica a escalada de protestos de agricultores na Europa?

Europa enfrenta crise crescente com agricultores. França, Itália, Irlanda, Espanha, Holanda e Alemanha têm presenciado, nos últimos meses, protestos contra políticas que alteram as condições de produção e comércio de alimentos.

No último ano, na Holanda, a radicalização dos protestos culminou na formação de novo partido político, nova maioria no Senado e na Câmara. A coalizão de direita que governava o país há mais de uma década foi alterada.

Nos últimos meses, na França, protestos provocam preocupação e recuos no governo Macron. Para proteger produtor francês da concorrência externa, o presidente francês anunciou sua objeção ao Acordo de Livre Comércio Europa-Mercosul.

Nos últimos dias, na Alemanha, os protestos atingiram centro do poder. Conjunto de produtores acuaram Ministro da Economia Robert Habeck, filiado ao Partido Verde, no norte do País e impediram seu desembarque. O motivo imediato: corte de subsídios à produção de alimentos no país.

Como compreender e explicar a escalada de protestos dos produtores rurais europeus?

Com base no contexto acima e em seu conhecimento, selecione a alternativa correta:

(1) Para manter subsídios, agricultores europeus estão dispostos a brigar pesado. Pois sabem que, sem o subsídio generoso do estado europeu, não conseguem manter competitividade e tendem a quebrar. 70% dos recursos da União Europeia são alocados anualmente para subsídio aos produtores rurais. Com crise e novas orientações políticas, o continente vem gradualmente restringindo acesso a recursos privilegiados.

(2) Para conter concentração de poder nas mãos dos intermediários, como traders e grandes redes de supermercados, cada vez mais digitalizados e influentes, só sobra o protesto aos agricultores. Aliás, a legislação da concorrência europeia flexibilizou, recentemente, critérios para configuração de "cartéis". Colaborações entre intermediários e produtores que fomentem práticas sustentáveis são agora autorizadas pelo Estado.

(3) Para resistir a efeitos econômicos da agenda da sustentabilidade, que restringe acesso a mercado e transfere renda para ONGs e certificadores, produtores rurais vêm o protesto como saída. A agenda da sustentabilidade é predominantemente direcionada a alterar práticas no campo. Exigências ambientais cada vez mais rigorosas, contudo, não costumam ser acompanhadas de respostas no preço.

(4) Para sobreviver, agricultores europeus levam a briga política às últimas consequências, pois sabem que, na agenda política predominante na Europa, são vistos e tratados como a fonte fundamental de vários dos problemas do continente e do planeta--mudanças do clima, contaminação dos solos, crise do trabalho, subnutrição, perda de biodiversidade, problemas de saúde, que vão da obesidade ao câncer.

(5) Todas as alternativas anteriores.

O gabarito da questão está em debate na imprensa, círculos acadêmicos e políticos internacionais.

Daniel Vargas é professor da FGV EESP e coordenador do Observatório de Bioeconomia da FGV.