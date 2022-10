Motoristas sem infrações no último ano já começaram a ter benefícios; veja como participar

Os motoristas inscritos no Registro Nacional Positivo de Condutores (RNPC) que não foram multados nos últimos 12 meses já podem usufruir os benefícios do programa, que passaram a valer na última quinta-feira, 13. Entre os benefícios possíveis estão descontos e isenção de taxas, condições especiais para locação de veículos, contratação de seguros, tarifas especiais de pedágio e estacionamento.

O RNPC é um cadastro, criado pela Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), que incentiva boas práticas no trânsito, oferecendo benefícios de empresas e órgãos públicos aos motoristas sem infrações nos últimos 12 meses. A inscrição é uma das funcionalidades da Carteira Digital de Trânsito (CDT).

Motorista interessado nos benefícios do programa deve se inscrever na Carteira Digital de Trânsito Foto: Reprodução/Serpro

De acordo com o ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio, a medida tem caráter educacional: “A gente vinha até 2018 com formato de multa, uma indústria da multa muito forte. Para que o cidadão andasse na linha, andasse na legislação, você multava com muito rigor. A gente tem buscado mudar isso, trazer um incentivo através da educação”, disse em entrevista ao programa A Voz do Brasil na última sexta-feira, 14.

Como participar do programa

O condutor que quiser ter seu nome do Registro Nacional Positivo de Condutores pode se cadastrar pelo aplicativo Carteira Digital de Trânsito (CDT) ou no Portal de Serviços da Senatran, neste link.

Já as empresas e instituições que quiserem oferecer benefícios devem comunicar o interesse à Senatran, preenchendo este formulário. Os parceiros da iniciativa recebem o selo “Parceiro do Bom Condutor”, que poderá ser utilizado nas ações promocionais, portais, redes sociais e aplicativos./Com informações de Agência Brasil.