Mubadala Capital informa conclusão de compra de fatia majoritária do Americas Trading Group

A Mubadala Capital, subsidiária de gestão de ativos do fundo soberano de Abu Dhabi, concluiu a compra de fatia majoritária do Americas Trading Group (ATG), empresa brasileira de tecnologia que detém a maior plataforma de negociação eletrônica do mercado do País.

O comunicado sobre o negócio foi divulgado nesta segunda-feira, 7, e não informou os valores envolvidos na transação, apenas que envolveu “participação societária majoritária na ATG.

O Mubadala Capital pretende “fortalecer o desenvolvimento de ofertas e produtos da ATG voltados para negociação eletrônica, com infraestrutura de roteamento de ordens para as principais bolsas da América Latina e Estados Unidos”, com a operação. “Além disso, permite a aceleração do crescimento da plataforma e novos investimentos no desenvolvimento de tecnologias”, afirmou a companhia no texto divulgado ao mercado.

Mubadala gere fundo soberano de Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes Unidos e que conta com a riqueza do petróleo Foto: Reuters

“Um de nossos objetivos é promover maior acesso a mercados e ferramentas para execução otimizada de ordens para as principais corretoras, investidores institucionais e asset managers”, disse o presidente do Mubadala Capital no Brasil, Oscar Fahlgren.

Anteriormente, o único acionista da ATG era o FIP ETB. Em dezembro de 2020, o FIP ETB contratou a Angra como gestora, e foi ela quem conduziu as negociações com a Mubadala.