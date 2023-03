‘Muda a lógica da nossa própria felicidade’, diz Nathalia Arcuri sobre educação financeira

Segundo Nathalia Arcuri, Brasil tem dados alarmantes de endividados e inadimplentes, o que mostra a importância da educação financeira Foto: Divulgção

Para Nathalia Arcuri, fundadora e CEO da Me Poupe!, a educação financeira vai além do “guardar e investir dinheiro”. Ela explica que é uma ferramenta que gera autonomia na vida das pessoas. “Eu já pude testemunhar alguns casos de alunas que saíram de relações abusivas, reduziram quadros de ansiedade, saíram de situação de rua após o contato com a educação financeira”, conta.

A especialista em finanças frisa que a educação financeira ensina a importância de ter valores, planejamento e objetivos claros, além de reduzir desigualdades sociais e trazer tranquilidade em tempos de crise. “Muitas pessoas ainda acreditam, equivocadamente, que educação financeira é só pra quem já tem dinheiro. Na verdade, esse tema importa principalmente para quem não tem condições, mas sonha com uma vida melhor.”

Continua após a publicidade

“Quando temos o conhecimento sobre a lógica financeira e aprendemos a ganhar, poupar e investir, somos capazes de mudar a lógica da nossa própria realidade. Por meio do relacionamento saudável com o dinheiro, é possível conquistar autonomia em todas as esferas da vida e construir um futuro seguro. Eu costumo dizer que o dinheiro deve trabalhar para nós, e não o contrário”, completa.

Como está o cenário brasileiro em relação a esse tema?

O Brasil ainda tem 70 milhões de endividados e 30 milhões de inadimplentes. Mais de 60% dos brasileiros nunca investiram ou não conhecem nenhum tipo de investimento. São dados alarmantes que retratam a importância de continuarmos trabalhando para ajudar as pessoas a ter acesso a outras ferramentas que auxiliem na gestão de suas vidas financeiras.

Continua após a publicidade

É nisso que estamos trabalhando neste momento. Além de todo o trabalho de educação financeira que realizamos ao longo de todos esses anos na Me Poupe!, agora estamos desenvolvendo uma tecnologia que vai trazer, na prática e de forma divertida e simplificada, orientações dos melhores caminhos e decisões financeiras a serem tomadas de acordo com o perfil e objetivo de cada pessoa.

E quais são os desafios para fazer com que a educação financeira esteja presente na vida de todos?

O maior desafio é entregar informação isenta e de qualidade, de forma simples e descomplicada, que habilite as pessoas a tomarem decisões mais inteligentes. Dinheiro ainda é um tabu no Brasil e não aprendemos a falar sobre o tema abertamente dentro de casa. Sabemos que o sistema financeiro atual não incentiva a autonomia da gestão financeira, e, sim, uma dependência. Nosso propósito é trabalhar na contramão dessa lógica, fornecendo ferramentas para que todo indivíduo possa tomar as melhores decisões financeiras para sua vida.

Continua após a publicidade

Como saber a hora de começar no mundo dos investimentos e quais cuidados precisam ser tomados?

A melhor hora pra começar a investir é agora, mesmo que seja com R$ 1,00 por mês. Obviamente, um valor pequeno não vai fazer diferença na realização de objetivos de curto e médio prazo, mas pode ser o primeiro passo para o hábito de investir, que é fundamental. Entre os nossos leitores e alunos, existem inúmeros casos de pessoas que nunca investiram, até começar com R$ 30 por mês.

O aprendizado envolvido em uma operação simples como investir em Tesouro Direto produz um efeito psicológico inestimável. Muitas vezes, basta um único contato com uma corretora de valores e com investimentos de baixo risco para despertar o interesse e a disciplina de quem até pouco tempo atrás não fazia ideia de que podia pertencer a esse universo. O cuidado necessário é buscar conhecimento antes de investir.