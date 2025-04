Mudanças no FGC podem elevar spread bancário, na contramão de medidas do governo

BRASÍLIA - A ampliação da contribuição mensal dos bancos ao Fundo Garantidor de Créditos (FGC), que voltou a ser debatida após o caso Master, passa pelo aumento da contribuição dos bancos privados para cobrir riscos maiores. O que se discute é a ampliação de 0,01% para 0,10% dos instrumentos garantidos para o FGC. A mudança, porém, tende a aumentar o spread médio do Brasil, que já é considerado elevado. Algumas entidades têm feito alertas também sobre efeitos negativos em outras áreas.

Segundo os dados mais recentes divulgados pelo Banco Central em março, o spread médio no crédito livre atingiu 28,2 pontos porcentuais em janeiro — estava em 27,1 pp em dezembro do ano passado. O spread é a diferença entre o custo de captação de recursos pelos bancos e o que é efetivamente cobrado dos clientes finais. No caso de pessoa física, chegou a 39,5 pp, enquanto o de empresas passou para 10,7 pontos no primeiro mês de 2025. Basicamente, o cálculo de spread pelo BC considera a diferença da taxa dos Certificados de Depósitos Bancários (CDB), como custo de captação, e a de empréstimos, que são os juros cobrados pelas instituições financeiras ao tomador final. Há, porém, outras variáveis que são incorporadas na conta, como inadimplência, despesas administrativas, tributos e margem financeira. Um aumento de 0,01% para 0,10% das instituições financeiras, segundo pessoas a par das discussões, terá impacto no resultado do spread, pois são consideradas despesas administrativas.

Segundo o Banco Central, o spread médio no crédito livre atingiu 28,2 pontos porcentuais em janeiro Foto: Dida Sampaio/Estadão

A equipe econômica vem se debruçando sobre medidas para diminuir o repasse aos tomadores. Em entrevista ao Estadão no fim do mês passado, o secretário de Reformas Econômicas do Ministério da Fazenda, Marcos Barbosa Pinto, disse que as medidas de crédito em preparação pelo governo Lula, somadas a propostas em tramitação no Congresso que o Executivo quer destravar, têm o potencial de reduzir em um terço a taxa média de juros cobrada das famílias do País.

A busca pela redução do spread passa de governo em governo com poucas variações, mas uma mudança no FGC iria na contramão de medidas buscadas até aqui. A iniciativa de aumentar a participação dos bancos não é nova, assim como a tentativa de ampliar os recursos que são cobertos pelo FGC em caso de uma resolução bancária — quando há risco de falência de uma instituição, podendo prejudicar a estabilidade financeira e há intervenção de autoridades competentes no caso.

Durante a votação da autonomia operacional do BC, que foi encerrada em fevereiro de 2021, o senador Ciro Nogueira (PP-PI) propôs uma emenda que visava a aumentar a cobertura do FGC. Atualmente, estão resguardados valores de R$ 250 mil por CPF e a intenção era elevar o montante para R$ 1 milhão, mas a proposta do senador foi rejeitada.

O Estadão/Broadcast apurou nesta semana que, no fim deste mês, durante divulgação de seu balanço, o FGC deve apresentar incremento de liquidez de R$ 107,8 bilhões em junho de 2024 para cerca de R$ 114 bilhões no fim do exercício do ano passado. O patrimônio, por sua vez, deve aumentar de R$ 132,7 bilhões para aproximadamente R$ 140 bilhões no período. O governo estuda a possibilidade de o FGC se envolver na operação de venda de ativos do Master.