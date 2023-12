THE WASHINGTON POST - Emily Russell era gerente de uma unidade do restaurante Chipotle em Ohio, nos Estados Unidos, quando uma cliente irritada atirou uma tigela de burrito de frango em seu rosto. Agora, um juiz condenou a cliente a trabalhar em um emprego em restaurante fast-food para evitar mais tempo na prisão. Rosemary Hayne, 39 anos, foi considerada culpada de um caso de agressão em 28 de novembro, após admitir ter atirado a tigela de burrito em Russell em setembro.

“Isso não é ‘Real Housewives of Parma’. Esse comportamento não é aceitável”, disse o juiz Timothy Gilligan do Tribunal Municipal de Parma, durante a sentença, conforme relatado pela WJW, uma afiliada da Fox em Cleveland, que cobriu a sentença no tribunal. “Você não recebeu seu burrito do jeito que gosta, e é assim que você responde?”

O comportamento de Hayne se tornou viral em um vídeo que a mostrava gritando com Russell, de 26 anos, e depois pegando sua comida e atirando diretamente no rosto de Russell. Inicialmente, Hayne iria pagar uma multa e cumprir uma pena de 180 dias de prisão, com 90 dias suspensos. No entanto, Gilligan ofereceu a ela a oportunidade de reduzir sua sentença com uma proposta altamente incomum. O juiz lhe apresentou a oportunidade de reduzir sua sentença em 60 dias em troca de concordar em trabalhar 20 horas por semana em um restaurante fast-food por dois meses. Hayne concordou.

No tribunal, Russell, a vítima, disse ao juiz que os últimos dois meses foram os piores de sua vida. E ela afirmou lidar com o trauma do incidente diariamente. Ela disse ao The Washington Post que estava protegendo um funcionário de 17 anos que estava sendo xingado por Hayne. Ela refez o pedido duas vezes e incluiu mais proteína e outros ingredientes para apaziguar Hayne, disse ela.

Hayne saiu com sua comida, mas voltou alguns minutos depois. “Ela começou a gritar comigo... A próxima coisa que soube foi que ela jogou a comida no meu rosto. Eu fiquei tão envergonhada e chocada.” Ela disse que a comida estava a cerca de 90 graus Celsius e deixou seu rosto queimando. “Eu não conseguia acreditar que meus clientes tiveram que testemunhar isso.”

Russell, que trabalhou na Chipotle por mais de quatro anos e esteve na indústria de serviços por nove anos, diz que já teve bebidas e sanduíches atirados nela por clientes, mas nunca experimentou algo tão violento no trabalho antes. “Eu tive que trabalhar com comida no rosto e no cabelo pelas próximas quatro horas depois que aconteceu, porque ninguém foi enviado para me substituir”, disse Russell. Ela disse que foi ao pronto-socorro após o expediente.

Emily Russell, ex-gerente de unidade do restaurante Chipotle em Ohio, foi agredida por cliente em setembro. Foto: Emily Russell/Arquivo Pessoal/WP

Hayne foi encontrada em sua casa sete minutos após uma ligação para o 911, disse o tenente Dan Ciryak da polícia de Parma. O relatório afirma: “Rosemary [Hayne] admitiu que ficou irritada quando um funcionário preparou incorretamente sua comida na Chipotle e que ela jogou a comida no caixa... Ela estava arrependida pelo que tinha feito.” “Foi bastante fácil localizá-la, já que o chamador forneceu informações da placa do veículo dela e o recibo da mulher exibia seu primeiro nome como Rosie, junto com seu número de telefone”, disse Ciryak.

“A saúde e a segurança de nossos funcionários são nossa maior prioridade, e ficamos satisfeitos em ver a justiça ser feita para qualquer indivíduo que não trate nossos membros da equipe com o respeito que merecem”, disse Laurie Schalow, diretora de assuntos corporativos da Chipotle.

Russell diz que a Chipotle foi “pouco solidária” após o ataque e que ela não se sentia segura. “Eu estava trabalhando 65 horas por semana. Eu estava exausta. Eu tinha ansiedade todos os dias indo trabalhar”, disse ela. Ela deixou o emprego um mês após o incidente. Ela recebeu comentários de apoio de pessoas em todo os Estados Unidos e está feliz em compartilhar sua história se puder ajudar outros trabalhadores de fast-food. “Todo mundo tem dias ruins, mas nunca deveria chegar a um ponto em que você tenha que maltratar um ser humano”, disse ela. Ela está satisfeita com a sentença do juiz, dizendo que “ela recebeu exatamente o que merecia” e agora tem a oportunidade de vivenciar a situação.

Uma campanha no GoFundMe arrecadou quase US$ 2 mil. Russell disse que usou o dinheiro para ajudar a pagar suas contas e espera começar a terapia em breve. Ela conseguiu um novo emprego na Raising Cane’s e espera ser promovida a gerente nos próximos meses.