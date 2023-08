Mulher que já foi a mais rica da Ásia perde US$ 28,6 bilhões em dois anos; veja dez maiores fortunas

Yang Huiyan, empresária que comanda a incorporadora chinesa Country Garden e que já foi a mulher mais rica da Ásia, perdeu US$ 28,6 bilhões desde junho de 2021, aponta a Bloomberg, sendo a bilionária que mais perdeu dinheiro no período. O valor corresponde a uma queda de 84% da fortuna nos últimos dois anos, incluindo uma redução de 8,2% só na última terça-feira, 8. Ela agora tem uma fortuna estimada em US$ 5,5 bilhões, sendo a 475ª na lista de bilionários.

Segundo a Bloomberg, as ações da Country Garden, que teve receita de US$ 60 bilhões no ano fiscal de 2022, caíram quase 60% este ano, e a empresa não pagou juros de títulos com vencimento na segunda-feira, 7, ficando em risco de calote se não pagar dentro de um período de carência de 30 dias.

O mercado imobiliário da China enfrenta uma crise, depois que o governo reprimiu os empréstimos excessivos em 2020 - mas, antes, o setor passou por anos de muito crescimento, o que enriqueceu Yang Huiyan e outros magnatas.

De acordo com o perfil no índice dos bilionários da Bloomberg, a maior parte da riqueza de Yang vem de sua participação na Country Garden, que seu pai, Yang Guoqiang, cofundou em 1992. Ele transferiu o controle acionário para ela em 2005, depois que ela ingressou na empresa como sua assistente pessoal, e Yang se tornou a mulher mais rica da China aos 25 anos, depois que a empresa levantou US$ 1,65 bilhão em uma oferta pública inicial em Hong Kong em 2007.

A bilionária Yang Huiyan. Foto: Arquivo pessoal/Facebook

A Bloomberg ainda afirma que ela foi indicada para comandar a empresa ao lado do pai em 2018 e assumiu como única chairman em 2023, quando ele renunciou por conta de sua idade. Neste ano ela também concordou em transferir mais da metade de sua participação na empresa, no valor de cerca de US$ 826 milhões, para uma instituição de caridade fundada por sua irmã, mas mantendo o direito de voto.

Ranking de bilionários

Veja os dez mais ricos do mundo, segundo a Bloomberg.

1. Elon Musk

Patrimônio líquido: US$ 224 bilhões

Fonte da riqueza: Tesla, SpaceX

2. Bernard Arnault

Patrimônio líquido: US$ 190 bilhões

Fonte da riqueza: LVMH

3. Jeff Bezos

Patrimônio líquido: US$ 162 bilhões

Fonte da riqueza: Amazon

4. Bill Gates

Patrimônio líquido: US$ 133 bilhões

Fonte da riqueza: Microsoft

5. Larry Ellison

Patrimônio líquido: US$ 127 bilhões

Fonte da riqueza: Oracle

6. Warren Buffett

Patrimônio líquido: US$ 120 bilhões

Fonte da riqueza: Berkshire Hathaway

7. Larry Page

Patrimônio líquido: US$117 bilhões

Fonte da riqueza: Alphabet (Google)

8. Steve Ballmer

Patrimônio líquido: US$ 112 bilhões

Fonte da riqueza: Microsoft

9. Sergey Brin

Patrimônio líquido: US$111 bilhões

Fonte da riqueza: Alphabet (Google)

10. Mark Zuckerberg