Mulheres na Liderança: Direitos em conquista

Especial Dia da Mulher Foto: Getty Images

Os direitos das mulheres são relativamente recentes no Brasil, país que ostenta o título de sétima nação mais desigual do mundo, de acordo com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Não tem 100 anos que as mulheres podem votar (a lei é de 1932). Pedir – e obter – crédito sem a autorização do marido só se tornou possível em 1974, há menos de 50 anos, para citar apenas dois exemplos das conquistas femininas.

A desigualdade de gênero se manifesta nas mais diversas áreas de atuação e há vários direitos que as mulheres ainda batalham para conquistar – um dos destaques do pacote de medidas do governo federal anunciado no dia 8 de março é um projeto de lei para garantir que realmente homens e mulheres tenham o mesmo salário quando desempenhem a mesma função, sendo que a Organização Internacional do Trabalho (OIT) determinou isso em 1919. Mas, mesmo assim, é crescente a participação feminina em cargos de chefia. “O que mudou nos últimos anos é que as mulheres começaram a dar um super-resultado para as empresas”, afirma Sofia Esteves, fundadora e presidente da Cia. de Talentos.

Se o destaque das mulheres em cargos de chefia já não é um tabu, entram em pauta outras demandas de gênero. Uma delas é a participação feminina na área de ciência e tecnologia, que foi um dos destaques da recente conferência Pacto Global da ONU, convenção sobre a situação das mulheres, realizada em Nova York em meados de março. “As pautas estão discutindo como empresas e países podem fazer ações nessa direção”, afirma Ana Fontes, fundadora da Rede Mulher Empreendedora.

Entra em pauta também, e com destaque crescente, a gestão da economia do cuidado, aquele trabalho quase invisível de cuidar de crianças, filhos doentes e idosos. A maior parte desse trabalho é feita por mulheres e não é remunerada nem reconhecida, destaca Dani Junco, B2Mamy, aceleradora de empreendedorismo feminino. São exemplos de direitos que ainda serão conquistados.