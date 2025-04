Análise | O mundo e os próprios EUA vão colher a imprevisibilidade das consequências do decisionismo de Trump

Foram formuladas em tom inamistoso as manifestações de Donald Trump no dia 2 de abril ao proclamar as tarifas que os Estados Unidos estão unilateralmente impondo aos seus parceiros comerciais. O tom fere a comitas gentium da civilidade das interações internacionais, que é também uma faceta da reciprocidade do ir e vir da política externa.

PUBLICIDADE Pelo impacto das palavras do presidente de um país que é um ator protagônico da vida e da economia internacional, elas magnificam as tensões difusas da alta voltagem do poder que hoje permeiam a dinâmica dos conflitos no mundo. Estas tensões se acentuam, pois a conduta de Trump suscita não apenas inconformidade com seu inamistoso modo de atuar. Representa uma ruptura com o multilateralismo comercial que por meio da generalização da cláusula de nação mais favorecida e do princípio da não discriminação do GATT (Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio, na sigla em inglês), foi sendo construído no pós Segunda Guerra Mundial e consolidado pela OMC (Organização Mundial do Comércio).

As normas da OMC foram longamente negociadas e resultaram de um consenso. Tiveram na sua abrangência como fonte material a reciprocidade dos interesses de compromissos equivalentes e não idênticos, assumidos pelos membros da OMC na heterogeneidade de suas especificidades econômicas. A vis directiva destas normas é a de promover interesses comuns pela ampliação dos benefícios do comércio internacional. Nesta moldura buscam conter o protecionismo e construir uma gestão cooperativa de interdependência dos estados e das economias no mundo.

A ambição da OMC foi consolidar um sistema multilateral de comércio “rules based”. Por isso conferiu densidade jurídica ao seu ordenamento para prover segurança e previsibilidade à dinâmica do comércio internacional.

O sistema de solução de controvérsias da OMC foi concebido com este objetivo. Por isso, afasta o auto centrado unilateralismo da avaliação, por parte de seus membros, de suas normas, que propiciam a insegurança jurídica nos mercados.

O sistema está capenga e “sem dentes” em função da inoperância da segunda instância de seu Órgão de Apelação — aliás pela prévia ação dos EUA que vem impedindo pela regra do consenso a recomposição de seus integrantes.

Esta inoperância não afeta a vigência do princípio básico de um multilateralismo comercial “rules based”: a não aceitabilidade de um unilateralismo decisionista das soberanias seja no trato específico dos contenciosos comerciais, seja na apreciação geral da reciprocidade dos interesses, embasadora da OMC.

Faço esta observação para realçar o alcance do descumprimento dos padrões jurídicos de segurança das expectativas dos membros da OMC relacionados com o decisionismo de Trump ao impor unilateralmente tarifas discriminatórias aos parceiros comerciais dos EUA.

Trata-se de uma imposição que resulta de uma personalidade que não quer se ver circunscrita, por normas, seja no plano interno, seja no externo. Trump quer implantar no plano internacional a lei da força, lastreado no poder do mercado norte-americano, para impor surpreendentes altas tarifas — que para ele são o Santo Graal do protecionismo de seu MAGA. Desconsidera a lei geral da reciprocidade da gestão compartilhada de interesses inerentes ao multilateralismo comercial.

A sua afirmação da lei da força agrava-se pela inépcia discriminatória de um voluntarismo destituído nas suas manifestações de qualquer razoabilidade de critérios sobre o significado da reciprocidade.

Com isto pondero que, do ponto de vista da ordem/desordem mundial, que se trata em matéria do Direito do Comércio Internacional, de uma ruptura que, pelo impacto de seu alcance comporta analogia com a ruptura da Carta da ONU, representada pela ação de Putin de promover a guerra de conquista da Ucrânia, deixando de lado o princípio equilibrador de paz da preservação da integridade territorial dos estados.

O tarifaço de Trump está tendo consequências. Está levando a contra medidas dos parceiros comerciais dos EUA que estão calibrando a incisividade de suas repostas com base nos recursos de poder de seus mercados e de suas opções de redirecionamento de comércio, num mundo interdependente. É o que vai fazer o Brasil instrumentado pela recém-aprovada lei, emanada do Congresso, sobre reciprocidade comercial.

Do ponto de vista jurídico, estas contra medidas — termo do Direito do Comércio Internacional que corresponde a represálias no Direito de Paz e de Guerra — tem o respaldo da legalidade. São respostas à ilicitude da conduta de Trump, violadoras das normas e obrigações dos EUA na esfera do Direito Internacional.

As contramedidas se configuram como um direito de cada um dos parceiros comerciais dos EUA a uma ação imediata. Estas ações estão em andamento, não compõem ainda um quadro geral, mas inserem no horizonte imediato a sombra das tensões difusas de guerras comerciais.

Quem semeia ventos, colhe tempestades. Trump semeou com o tarifaço a discórdia no comércio internacional. O mundo e o próprio EUA vão colher a imprevisibilidade das consequências de seu temerário decisionismo.