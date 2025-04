Musk fez apelo direto a Trump para reverter tarifaço, mas foi ignorado

Muitos dos líderes empresariais e tecnológicos que apoiaram a candidatura de Trump ficaram atônitos com a decisão do presidente de avançar com tarifas tão altas, e igualmente decepcionados por não conseguirem exercer mais influência sobre a política, disseram as duas pessoas familiarizadas com o assunto. Pessoas no círculo de Musk fizeram apelos diretos a amigos na administração Trump, incluindo o vice-presidente JD Vance e Musk, defendendo políticas de livre-comércio que sentiam ser mais sensatas.

Um amigo de Musk, o investidor Joe Lonsdale, postou no X que ele havia argumentado com “amigos na administração” nos últimos dias que as tarifas prejudicariam mais as empresas americanas do que as chinesas. Lonsdale recusou-se a comentar sobre seus argumentos além de seu post no X.

Grupo de lobby

Alguns líderes empresariais trabalharam durante o fim de semana para montar um grupo informal que faria lobby junto aos membros da administração Trump por políticas mais moderadas, disse uma das pessoas.