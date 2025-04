Musk chama de ‘mais burro que um saco de tijolos’ o principal assessor comercial de Trump

O bilionário Elon Musk, conselheiro do presidente Donald Trump, atacou o conselheiro comercial da Casa Branca, Peter Navarro, chamando-o de “mais burro que um saco de tijolos”, enquanto uma luta sobre o regime tarifário de Trump transbordava para as redes sociais nesta terça-feira, 9.

Em uma série de postagens em sua plataforma de mídia social X, Musk chamou Navarro de “verdadeiramente um idiota” e zombou do conselheiro comercial por no passado citar o trabalho de “Ron Vara” - um especialista fictício cujo nome é um anagrama do seu próprio sobrenome.

Musk atacou Peter Navarro nas redes sociais Foto: Alex Brandon/AP

PUBLICIDADE As mensagens foram o último ataque em uma disputa cada vez mais amarga entre os dois que eclodiu depois que Trump anunciou, na semana passada, uma tarifa mínima de 10% sobre a maioria das importações, com taxas adicionais para cerca de 60 países que têm superávits comerciais maiores com os EUA. O anúncio foi visto como uma vitória política para Navarro, que defendeu medidas comerciais agressivas na esperança de ajudar a impulsionar a manufatura doméstica. Pouco depois do anúncio, Musk cutucou Navarro dizendo que seu diploma em economia de Harvard é “uma coisa ruim, não uma coisa boa”, e criticou o conselheiro comercial por não ter construído empresas por conta própria.

Navarro, em uma entrevista subsequente para a CNBC, disse que a crítica não era surpreendente vindo do CEO da Tesla, porque ele era um “montador de carros” que usava peças de outros países.

“Quando se trata de tarifas e comércio, todos nós entendemos na Casa Branca - e o povo americano entende - que Elon é um fabricante de carros, mas ele não é um fabricante de carros. Ele é um montador de carros”, disse Navarro. “Ele é uma pessoa do ramo de carros. É isso que ele faz, e ele quer as peças estrangeiras baratas”, acrescentou.

Essas afirmações irritaram Musk; além dos ataques pessoais, Musk defendeu a Tesla como “o fabricante de automóveis mais verticalmente integrado da América, com a maior porcentagem de conteúdo dos EUA.”

A disputa entre as fileiras dos assessores sêniores de Trump surge enquanto muitas empresas, nações e grupos comerciais expressaram frustração com a incerteza sobre como negociar melhor uma redução nas tarifas de Trump. As tarifas mais altas em países selecionados devem entrar em vigor após a meia-noite.

O presidente disse que, enquanto está aberto a fazer acordos pelas concessões certas, ele busca alívio tanto das tarifas de outros países quanto de barreiras não tarifárias, como regulações e manipulação de moeda.