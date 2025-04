Musk diz esperar que a Europa e os EUA avancem para uma ‘situação de tarifa zero’

Apenas três dias depois de o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciar tarifas abrangentes, incluindo uma tarifa de 20% sobre bens da União Europeia, Elon Musk disse no sábado, 5, que esperava que a Europa e os Estados Unidos avançassem “para uma situação de tarifa zero, efetivamente criando uma zona de livre comércio”.

Musk fez as observações durante uma aparição por videoconferência com a Liga, o partido de extrema-direita na Itália, em Florença. Elas vieram depois que o bilionário da tecnologia, que se tornou um confiável conselheiro presidencial, permaneceu em grande parte silencioso sobre as tarifas de Trump.

Empresário Elon Musk, conselheiro da presidência dos EUA, participa de videoconferência da Liga, partido radical da extrema direita italiana Foto: Claudio Giovannini/ANSA/AFP

PUBLICIDADE No entanto, mais cedo no sábado, 5, Musk fez uma crítica pública a Peter Navarro, um dos conselheiros mais ardorosamente protecionistas de Trump quando se trata de política comercial. Em resposta a uma postagem no X elogiando Navarro, Musk primeiro zombou do diploma de uma universidade da Ivy League de Navarro como inútil. Ele então disse que Navarro não havia “construído” nada, usando um palavrão para reforçar seu ponto. No vernáculo de Musk, ser um “construtor” ou um “fazedor” é uma grande conquista.

Durante sua aparição no evento da Liga em Florença, Musk disse que esperava que os Estados Unidos e a Europa pudessem “estabelecer uma parceria muito próxima”, uma declaração que contrastava com o desprezo que membros do governo Trump demonstraram pela Europa, e de declarações do próprio Trump, que afirmou que a União Europeia foi criada para “enganar” os EUA. Ele acrescentou que desejava haver “mais liberdade para as pessoas se moverem entre a Europa e a América do Norte”.

Durante o primeiro mandato de Trump, Musk havia dito que deveria haver “nenhuma tarifa de maneira alguma” entre os Estados Unidos e o Reino Unido.

A aparição de Musk na reunião da Liga, na qual ele alertou sobre os perigos da censura e da imigração em massa, ocorreu enquanto ele continua a usar sua influência para fortalecer as forças de extrema-direita por toda a Europa.

Outros apoios

Na sexta-feira,4, Musk e Trump expressaram apoio a Marine Le Pen, a líder da direita radical francesa, que foi condenada na semana passada por acusações de peculato e desqualificada de concorrer a cargos públicos.

No início deste ano, Musk fez propaganda e apoiou o partido de extrema-direita alemão Alternativa para a Alemanha (AfD) e interveio no debate sobre imigração na Itália, levando o presidente do país a repreendê-lo.

No sábado, 5, ele apareceu na conferência do partido com Matteo Salvini, líder da Liga. Durante seu breve discurso, Musk também promoveu as atividades de seu Departamento de Corte de Custos do Governo (o DOGE), apoiou a posição de Trump sobre a guerra na Ucrânia e atacou o que chamou de excesso de regulamentação da União Europeia.

