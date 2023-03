Mutirão de negociação de dívidas termina nesta sexta-feira; saiba como participar

O Mutirão Nacional de Negociação de Dívidas e Orientação Financeira termina nesta sexta-feira, 31. No evento, instituições oferecem condições especiais para o credor, como alongamento de prazos, redução de taxas, melhores condições de pagamento ou a migração para outras modalidades de crédito.

Mutirão Nacional de Negociação de Dívidas e Orientação Financeira, ação conjunta do BC com outras instituições, termina nesta sexta, 31 Foto: Dida Sampaio/Estadão

O mutirão é uma ação conjunta da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), Banco Central do Brasil, Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) e Procons.

Quais são as condições?

Cada instituição define suas próprias regras e condições a serem ofertadas.

Quais dívidas podem ser negociadas?

O mutirão negocia dívidas no cartão de crédito, cheque especial, crédito consignado e outras modalidades de crédito em atraso com bancos ou financeiras, exceto aquelas que tenham bens dados em garantia, como veículos, motocicletas e imóveis.

Para pessoas superendividadas, que estão impossibilitadas de pagar a totalidade de suas dívidas de consumo sem comprometer seu mínimo existencial, de acordo com os termos previsto na Lei 14.181 de 2021, a orientação é que procurem órgãos de proteção e defesa do consumidor.

Como participar?

A negociação pode ser feita diretamente nos canais oficiais da instituição credora ou pelo portal Consumidor.gov.br com acesso por conta Gov prata ou ouro.

Já na página oficial do mutirão, há vídeos mostrando o passo a passo das negociações. O site também oferece conteúdos sobre orientação financeira.

Ao acessar a plataforma Registrato, do Banco Central, o consumidor pode consultar gratuitamente os empréstimos e financiamentos existentes em seu nome e outras informações de seu relacionamento com as instituições financeiras.

Na negociação com a instituição credora, o consumidor deve informar a dívida que pretende quitar e perguntar quais são as condições oferecidas. Se concordar com a proposta, um acordo de negociação será assinado. Caso não concorde, é possível fazer contrapostas.

É possível utilizar uma das Planilhas gratuitas disponíveis no portal Meu Bolso em Dia para descobrir o valor com que poderá contar para pagar suas dívidas.

Quais instituições participam?

A lista das instituições participantes do Mutirão Nacional pode ser consultada na página Meu Bolso Em Dia.