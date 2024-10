Entrevista com Fabio Kanczuk Head de macroeconomia do ASA

Ex-diretor de Política Econômica do Banco Central e head de macroeconomia do ASA, Fabio Kanczuk avalia que não haverá espaço para a redução da taxa Selic em 2025. Segundo ele, a inflação continuará a subir e a dinâmica fiscal do País ainda demanda cautela. O economista diz que, se não houver condições de baixar os juros no ano que vem, a expectativa é de um “atrito constante” entre o governo e o Banco Central, mesmo sob o comando de Gabriel Galípolo, indicado pelo presidente Lula. Kanczuk, porém, fez elogios ao futuro presidente da autarquia: “Galípolo é super-habilidoso e foi brilhante ao convencer Lula de que era preciso elevar os juros. Achei que ninguém ia convencê-lo”.

Leia abaixo os principais trechos da entrevista ao Estadão/Broadcast:

Qual sua avaliação da economia brasileira neste momento?

Há duas histórias possíveis. A primeira é que o impulso fiscal visto no primeiro semestre vai cair bastante. Com essa queda, o controle da inflação vai ficar bem mais fácil e, com isso, o BC vai levar a Selic até 12%, 12,5%. No segundo cenário, que é o da minha visão, houve um grande gasto fiscal do pagamento de precatórios em dezembro de 2023, concentrado em um mês. Houve um crescimento grande do fiscal entre 2019 e 2022, com Bolsonaro, pandemia e a transição para o governo Lula. Nessa sequência, aumentou o gasto. Isso se tornou um problema permanente, fez o fiscal ficar muito pior e vai continuar. O choque de impulso fiscal já se dissipou e, mesmo com a dissipação, a economia continua forte. Tem alguma coisa acontecendo, que não é o fiscal do precatório. O que tem aí de problema é um juro neutro muito mais alto. Seria preciso elevar muito mais a Selic. Apesar de a Moody’s falar que o rating é bom, teve muita piora fiscal desde 2019. A Selic até 12% não vai fazer o trabalho.

O BC deve ir além de 12%, 12,5% nesse ciclo de aperto monetário?

Acho que não. Não vai elevar até 14%, por exemplo. Vai até 12%, 12,5%, mas não vai trazer a inflação para a meta. Na primeira leitura, é que basta isso de juros que vai fazer o trabalho para depois reduzir. Na segunda leitura, o juro vai até 12,5% e o juro não cai. O BC para em 12,5% muito mais por pressão.