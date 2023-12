Europeus adultos estão se aglomerando para comprar brinquedos “fofinhos” de comida e bebida neste Natal. Croissants, fatias de bolo e cafés para viagem estão entre os produtos buscados nas lojas do Reino Unido, segundo reportagem do The Guardian.

“Eu não poderia dizer exatamente quando a comida encontrou os brinquedos, ou por quê, mas aconteceu e está fazendo um sucesso enorme”, disse Rachael Simpson-Jones, editora da Toy World Magazine, ao Guardian. “A comida é uma grande tendência nos brinquedos no momento, não importa se são brinquedos de pelúcia, colecionáveis ou quebra-cabeças.”

Uma linha de brinquedos e acessórios com tema de comida, chamada Amuseables, inclui bolsas em forma de café e croissant, fabricada pela marca britânica Jellycat. A Selfridges, cadeia de lojas de departamento no Reino Unido, afirma que as vendas da marca aumentaram 110% em comparação com 2022. A bolsa em forma de xícara de café da Jellycat, com preço de £30 (cerca de R$ 186,86), esgotou no seu lançamento, segundo a reportagem.

Brinquedo de pelúcia de croissant da Jellycat Foto: Divulgação/Jellycat

Eleanor Gregory, gerente de compras de brinquedos da Selfridges, disse que os animais de pelúcia da Jellycat sempre foram populares entre as crianças, mas os personagens peculiares de comida atraíram a geração Z, que compartilhou suas compras nas redes sociais. O ato de colecionar, que não é algo novo, também se fortaleceu com o compartilhamento de fotos e vídeos nas redes.

Bolo de aniversário de pelúcia da Jellycat Foto: Divulgação/Jellycat

Os brinquedos de pelúcia Squishmallows também tiveram um grande crescimento no Reino Unido nos últimos dois anos. As vendas globais dessas criaturas, que podem ser frutas, legumes ou animais, ou até mesmo um híbrido, ultrapassaram 300 milhões.

“Pelúcia é aconchegante, é fofa. É projetada para fazer você sorrir. Se você tem um brinquedo de pelúcia em forma de cogumelo, é fora do comum, não é? É um passo além do tradicional urso de pelúcia”, disse Simpson-Jones ao jornal.