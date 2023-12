Com a chegada do Natal, muita gente ainda está se planejando para ir às compras. Mas, seja nas lojas físicas ou em lojas online, é preciso que o comprador tenha cautela e fique atento a possíveis tentativas de golpes. Com o aumento das vendas no fim de ano, golpistas podem se aproveitar para tentar tirar vantagem dos consumidores, alerta a Federação Brasileira de Bancos (Febraban).

Segundo a entidade, alguns dos golpes comuns são páginas falsas que simulam lojas de e-commerce, perfis falsos de lojas em redes sociais e promoções inexistentes que chegam por e-mail, redes sociais ou mensagens de texto e de WhatsApp.

A Febraban também aponta que, quando uma promoção oferece produtos muito abaixo do preço do comércio em geral, ou quando um vendedor pressiona para fechar a compra rápido porque ela pode ficar indisponível, o consumidor deve desconfiar: a possibilidade de ser golpe é grande.

“Pare, pense e desconfie. Fique em alerta com abordagens em que alguém diga que há uma grande oportunidade de compra, de promoções mirabolantes de produtos e nunca clique em links recebidos em mensagens. Sempre faça as compras em sites conhecidos e pesquise comentários de outros consumidores em sites de reclamações”, afirma Adriano Volpini, diretor do Comitê de Prevenção a Fraudes da Febraban.

A Febraban tem várias dicas para que os consumidores evitem cair em golpes e realizem suas compras de Natal com segurança. Veja abaixo.

Cuidados com o cartão

O consumidor deve sempre passar ele mesmo o seu cartão na maquininha em vez de entregá-lo para outra pessoa, conferindo o valor na tela antes de digitar a senha e protegendo o código de segurança;

na maquininha em vez de entregá-lo para outra pessoa, conferindo o valor na tela antes de digitar a senha e protegendo o código de segurança; Depois de realizar uma compra com cartão, verifique qual é o nome no cartão devolvido pelo vendedor para ter certeza que é o mesmo; golpistas podem se aproveitar de distrações para trocar cartões;

no cartão devolvido pelo vendedor para ter certeza que é o mesmo; golpistas podem se aproveitar de distrações para trocar cartões; Nunca entregue o cartão a ninguém, já que os bancos não pedem os cartões de volta, mesmo se houver a possibilidade de fraude ou defeito, e também não mandam um portador buscar o cartão.

Consumidor deve ficar atento aos golpes durante compras de Natal. Foto: Marcelo Chello/Estadão

Atenção aos links e mais cuidados online