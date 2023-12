O luxuoso hotel Ritz de Londres está oferecendo um almoço no dia de Natal em seu restaurante, que tem uma estrela Michelin, por £ 600 (cerca de R$ 3.700) por adulto - mas todas as reservas estão esgotadas há meses, segundo o jornal The Guardian. Para confirmar a reserva, era preciso fazer antecipadamente um pagamento total não reembolsável. Para crianças e adolescentes de até 15 anos, o preço era menor: £ 310 (cerca de R$ 1.900).

O almoço terá um menu com seis pratos, preparados pelo chef executivo John Williams e sua equipe, “que se orgulham de usar os melhores ingredientes britânicos”, diz o hotel.

O evento também terá entretenimento ao vivo, com um cantor, um pianista e um quarteto de estilo jazz. Também haverá um caricaturista e a presença do Papai Noel, que levará presentes para as crianças.

Ritz Restaurant terá almoço de Natal por £ 600 por adulto. Foto: The Ritz London via www.theritzlondon.com

O Ritz de Londres tem um código de vestimenta para as diferentes áreas do hotel. No almoço de Natal, homens terão de usar paletó e gravata - jeans e roupas esportivas não são permitidas para homens nem mulheres. Shorts, jeans rasgados e tênis esportivos não são permitidos em nenhum restaurante ou bar do hotel.