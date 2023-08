Pyxis Ocean, da Mitsubishi Corporation e fretado pela Cargill, é o primeiro navio a ser readaptado com duas WindWings, que são grandes velas de até 37,5 m de altura que podem ser instaladas no convés de navios cargueiros para aproveitar a energia eólica, como parte de um projeto para acelerar a descarbonização do setor. Pyxis Ocean está agora em águas marítimas, realizando sua viagem inaugural.

Navio de carga movido a vento realiza primeira viagem Foto: AP / Divulgação

Produzida pela Yara Marine Technologies, é esperado que a tecnologia gere uma economia média de combustível de até 30% em embarcações novas, o que pode ser ainda maior se utilizado em combinação com combustíveis alternativos, segundo comunicado de imprensa divulgado na segunda-feira, 21.

“O setor naval está em uma jornada para descarbonizar, o que não é fácil, mas animador”, disse Jan Dieleman, presidente da Unidade de Transporte Naval da Cargill. O projeto WindWings é financiado conjuntamente pela União Europeia como parte da iniciativa Horizon 2020. O desempenho será monitorado nos próximos meses para aprimorar ainda mais o projeto.

A BAR Technologies e a Yara Marine Technologies já estão planejando construir centenas de velas nos próximos quatro anos. “O vento é um combustível quase marginal e sem custos, e a oportunidade de reduzir emissões, junto com ganhos significativos de eficiência em custos operacionais dos navios, é substancial”, disse John Cooper, diretor executivo da BAR Technologies, no comunicado.

Segundo os envolvidos, em uma rota internacional média, as WindWings podem poupar 1,5 tonelada de combustível por vela ao dia, com a possibilidade de poupar mais em rotas transoceânicas. Isso pode significar que os proprietários de navios economizem óleo combustível pesado em cerca de US$ 800 por tonelada./AP