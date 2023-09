Negócios com frutos do bioma podem fazer mata atlântica avançar no projeto desmatamento zero

Todo paulistano conhece ou já ouviu falar do Cambuci, certo? Mas não estamos nos referindo ao bairro paulistano, e sim à fruta de casca verde e formato de disco voador, tão comum até 1930 que acabou batizando aquele pedacinho da região central de São Paulo. Enquanto as árvores desapareceram da capital durante o processo de urbanização, na Serra do Mar elas viraram fonte de renda. Mais do que isso, estão contribuindo para a preservação da mata atlântica, que também se beneficia do manejo sustentável de cacau e açaí-juçara.

“A bioeconomia pode ajudar a mata atlântica a ser o primeiro bioma do País a atingir o desmatamento zero”, afirma o engenheiro agrônomo Luís Fernando Guedes Pinto, diretor executivo da Fundação SOS Mata Atlântica. Diferente da Amazônia, onde o desenvolvimento passa por manter a floresta de pé, na mata atlântica o esforço não é só pela conservação dos 24% restantes do território original, mas também pela recomposição do que foi perdido. “O objetivo é plantar a floresta para gerar emprego, renda, alimento e matéria-prima”, diz Pinto.

Nativo da mata atlântica, o cambuci desapareceu quase que por completo da capital paulista, mas é fonte de renda na Serra do Mar Foto: Tiago Queiroz

De acordo com um estudo publicado em 2022 na revista britânica People and Nature, editada pela British Ecological Society, o Brasil pode criar até 2,5 milhões de postos de trabalho com o cumprimento da meta de restaurar 12 milhões de hectares de vegetação nativa até 2030. Seriam atividades ligadas ao plantio, à coleta de sementes, à produção de mudas e a serviços técnicos, como consultoria, elaboração de projetos e monitoramento.

No caso do cambuci, o cultivo garante o sustento de uma rede composta por 40 produtores que movimenta a economia de mais de 20 municípios paulistas. Criada em 2009, a Rota do Cambuci promove festivais gastronômicos em torno da fruta, passando principalmente por cidades da região da Serra do Mar Paulista. Desde 2014, a iniciativa já comercializou 150 toneladas da fruta e impulsionou o plantio de mais de 70 mil árvores nativas do bioma. Cada cambucizeiro produz cerca de 300 quilos da fruta por ano.

A maioria dos pequenos produtores concentra a venda nas feiras, que recebem anualmente mais de 100 mil pessoas, segundo dados do Instituto Auá, responsável pela Rota do Cambuci. “O maior desafio é vender um produto que ninguém conhece para um mercado que não existe”, admite Gabriel Menezes, diretor do instituto. As vendas online fazem parte desse caminho: geleia, licor e cachaça produzidos com a fruta podem ser encontrados, por exemplo, na seção de produtos sustentáveis do Mercado Livre.

Continua após a publicidade

Morador de São Lourenço da Serra, a 55 quilômetros da capital, Nilson Máximo, de 52 anos, compra a colheita das famílias da comunidade onde vive e processa a fruta para produzir desde conservas caseiras de berinjela ou abobrinha com cambuci até farofas e molhos de salada feitos com a fruta. Com os festivais, Máximo e o sócio faturam cerca de R$ 6 mil mensais. “Como temos uma vida simples na zona rural, o custo de vida é mais baixo. A gente vive bem só dessa renda”, diz Máximo.

Menos conhecido do que o 'primo' amazônico, o açaí-juçara é espécie ameaçada pela extração ilegal do palmito Foto: Epitacio Pessoa/Estadão

Tem açaí na Mata Atlântica

Outro fruto nativo da Mata Atlântica e tão desconhecido quanto o cambuci é o açaí-juçara, que tem sabor e textura muito semelhantes aos do “primo” amazônico, mas possui 51% mais ferro e quatro vezes mais antioxidantes. Hoje ameaçada de extinção pela extração ilegal de palmito, a palmeira juçara, que produz o açaí da mata atlântica, já foi abundante no bioma. Em abril de 1500, na carta escrita por Pero Vaz de Caminha ao rei de Portugal, ele citava a existência de “muitas palmas, não muito altas, em que há muito bons palmitos. Colhemos e comemos muitos deles”.

Mas foi só em 2009 que o açaí-juçara provocou interesse comercial, atraindo a atenção dos sócios da Juçaí, empreendedores que registraram o “açaí da mata atlântica” para uso comercial no Ministério da Agricultura. “A nossa inovação está em levar a juçara para uma gôndola de supermercado”, afirma Lucas de Gusmão Veloso, coordenador de Sustentabilidade da Juçaí, com sede em Serrinha do Alambari, no interior do Rio de Janeiro. Em 2022, a startup produziu 113 mil litros de açaí-juçara, comercializados em três regiões brasileiras, no Chile e no Canadá, e garante 28 empregos diretos e mais de 800 indiretos.

O sucesso do empreendimento começou a ser construído após cinco anos de pesquisa e desenvolvimento, quando a Juçaí passou a capacitar antigos palmiteiros para se tornarem coletores de açaí-juçara. A compra está condicionada a manter as palmeiras em pé e reservar um terço dos frutos para consumo de animais. “Eles entenderam que plantando uma vez no local, a palmeira pode produzir todo ano por mais de um século e sem precisar de manejo”, diz Veloso. A estimativa, segundo ele, é que mais de 13 mil palmeiras-juçara foram conservadas entre 2020 e 2022. Além disso, no ano passado a Juçaí doou 2.700 mudas e 7,5 milhões de sementes para o reflorestamento do bioma.

'Só existirá chocolate sustentável se existir também a causa de gerar renda decente, sustentável', diz Estevan Sartorelli, co-CEO da Dengo Foto: Taba Benedicto/Estadão

Continua após a publicidade

Ganhando o mundo

O açaí-juçara e o cambuci seguem um caminho que vem rendendo boas colheitas para o cacau, cuja técnica de manejo em consórcio com a floresta - conhecida como cabruca - contribui para a preservação da mata atlântica no sul da Bahia. O cacaueiro é cultivado à sombra das árvores nativas do bioma, evitando o desmatamento com impactos positivos na cadeia de carbono e na recuperação do solo.

Do sul da Bahia, o cacau-cabruca produzido no bioma chegou recentemente a Paris por meio dos chocolates de alta qualidade da marca brasileira Dengo, que cresceu apostando na valorização da cadeia produtiva. Ao todo, mais de 150 fornecedores de cacau-cabruca trabalham diretamente na produção do chocolate que conquistou a capital francesa. “Acreditamos que só existirá chocolate sustentável se existir também a causa de gerar renda decente, sustentável”, diz Estevan Sartorelli, co-CEO da empresa brasileira.

Fornecedor da Dengo e líder dos produtores do entorno de Camamu (BA), Felipe Santana diz que esse reconhecimento é novidade para eles. Diante do sucesso da empresa brasileira na capital francesa, resume o sentimento de valorização e orgulho pelo trabalho em uma frase: “Eu nunca pude ir até a França. Ter meu cacau lá é uma forma de eu chegar lá também”. (Reportagem de Adele Robichez, Ester Caetano, Gabriel Amorim, Karina Ferreira e Tamara Nassif)