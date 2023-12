A Gol informou na quinta-feira, 7, que a cidade de Bogotá, capital da Colômbia, será incluída em sua rota de voos internacionais a partir do dia 31 de março de 2024. A cidade será atendida com operações próprias e sem escalas, saindo do Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, e, a partir de 1° de abril, também do Aeroporto de Ezeiza, em Buenos Aires, na Argentina.

Em um primeiro momento, serão quatro frequências semanais entre esses destinos, que passarão a ser diárias em julho. Os voos, que já estão disponíveis nos canais de vendas da Gol, serão operados em modelos Boeing 737 MAX 8, que têm capacidade para 176 passageiros em configuração internacional.

“A novidade atende ao propósito da Gol de integrar cada vez mais os países da região, fomentando o turismo nas Américas e as viagens a negócios”, afirma a companhia aérea, em nota.

Segundo a Gol, Bogotá é a “porta de entrada” para diversos destinos operados pela companhia aérea colombiana Avianca, parceira estratégica da empresa. A Avianca já oferece três voos diários entre São Paulo e Bogotá, além de voos diretos de Bogotá para o Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Manaus.

O novo voo internacional da Gol faz parte do programa “Conheça o Brasil Voando”, do Ministério do Turismo, que busca estimular viagens no País por meio do aumento da conectividade da malha aérea nacional e internacional.

Avião da Gol; companhia aérea terá novos voos para Bogotá, na Colômbia. Foto: Fábio Motta/Estadão

A Gol opera hoje em outros 11 aeroportos fora do Brasil, nas cidades de Assunção, Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Montevidéu, Orlando, Paramaribo, Punta Cana, Miami e Santa Cruz de la Sierra.