A importância do low code para a transformação digital

As plataformas low code vêm ganhando cada vez mais espaço no mundo corporativo, pois utilizam menos códigos e permitem que até mesmo pessoas sem conhecimento específico em TI desenvolvam soluções. Os processos ficam mais simples, o acesso é democratizado, o custo, reduzido, e, com isso, aumenta a produtividade nas empresas. Os benefícios dessa tecnologia e as soluções onde pode ser aplicada foram debatidos no meet point “O que é low code e sua importância para a transformação digital”, que contou com apoio da Siemens Software e realização do Estadão Blue Studio.

Fabio Felizatti, Renata Sampaio e Fabio França- Meet Point -Estadão Foto: Fernando Roberto/Estadão Blue Studio

Por meio da Mendix, a Siemens desenvolve uma das principais plataformas low code do mercado, e explica que a tendência veio para ficar. “Em momentos em que se fala de agilidade, organização, chegada mais rápida ao mercado, de competitividade, o low code só vem agregar. Gosto de usar um exemplo, pra quem quer entender no geral, como se construía os prédios antigamente e, agora, a gente constrói tudo pré-moldado. Mais ou menos seria isso o low code, pré-moldados em que você vai criar suas aplicações”, diz Renata Sampaio, diretora de Vendas Indiretas na Siemens Software para a América do Sul.

O low code pode ser aplicado em praticamente qualquer empresa, do mercado financeiro à indústria. Com treinamentos simples, também pode ser desenvolvido por pessoas que estão no cotidiano do negócio e nem sempre são especialistas em TI, os chamados desenvolvedores cidadãos.

“Acho que todo mundo já pensou: e se eu inventasse um app? Mas nem sempre é possível porque a pessoa não tem o conhecimento para isso”, diz Renata. “Com o Mendix, logo no começo, vimos pessoas que baixavam e criavam o app da confirmação da ceia de Natal, por exemplo. Nas empresas, o

RH percebeu que tinha uma dificuldade em agendar entrevistas e foi lá e criou um app para isso”, conta ela sobre uma das inúmeras possibilidades que a plataforma proporciona.

Na prática A Piracanjuba, uma das principais empresas de laticínios do País, com mais de 3.500 colaboradores e 180 produtos no mercado, já utiliza low code na interface com novos clientes, em atividades administrativas internas e também na gestão com transportadores. E já vem treinando colaboradores para diversificar usos do low code - a partir do Mendix um time de cinco pessoas já criou mais de 60 soluções para questões do cotidiano da empresa.

“Preciso ter pessoas que consigam criar soluções digitais de maneira mais simples. O low code permite que eu consiga investir mais tempo na tomada de decisão, que é o mais importante, e menos tempo na criação das soluções. E, se precisar mudar as soluções, consigo fazer uma manutenção muito rápida. Utilizando essas plataformas de desenvolvimento, existe um ganho muito grande”, diz Fabio França, CSCO e CIO da Piracanjuba.

Daniel Gonzales, Fabio Felizatti , Renata Sampaio e Fabio França. Foto: Fernando Roberto /Estadão Blue Studio

Soluções mais rápidas Empresa especializada na gestão de cartões de crédito para o varejo, a Credsystem enfrentou um dos maiores desafios de sua história durante a pandemia. Diante do boom do comércio eletrônico, foi preciso inovar em formas de pagamento e soluções. E o low code via plataforma Mendix foi fundamental não só no auxílio aos parceiros, mas também na melhoria do aplicativo que possibilitou praticamente a criação de um banco no prazo de um ano.

“Quando tivemos que apoiar os nossos parceiros, tivemos que mudar a velocidade das entregas, tivemos que repensar processos. E o low code nos ajudou a criar soluções em um tempo que a gente nunca tinha conseguido criar”, conta Fábio Felizatti, diretor de Tecnologia e Inovação da Credsystem. “O mercado financeiro demandou que a gente tivesse uma conta. Fizemos isso em meses. E lançar umaplicativo que tem milhões de acessos não é brincadeira, e o low code ajudou a gente a criar e a viabilizar isso. E estamos reescrevendo todo o stack tecnológico em low code”,diz o executivo.

“A tecnologia está garantindo a maior humanização. Consigo ter tecnologia liberando tempo para as pessoas melhorarem as relações e a comunicação. Entendo que a demanda está cada vez maior por resultados nas companhias e a gente precisa ter soluções que facilitem com que as pessoas consigam atingir esses resultados de uma maneira mais simples”, finalizou Fabio França.

Durante o meet, a diretora de Vendas Indiretas na Siemens Software para a América do Sul adiantou que a nova versão do Mendix vai contar com Inteligência Artificial Generativa. “A Siemens já está há mais de cem anos no Brasil e mais de 175 no mundo, a gente está sempre olhando para todos esses caminhos”, diz Renata.

A Siemens Software realizará no dia 9 de agosto em São Paulo o evento de apresentação do Mendix 10, nova versão da plataforma. Com a presença de Daniel Scuzzarello, CEO da Siemens Software na América do Sul, e Tim Srock, CEO da Mendix, o evento vai reunir CIOs, CTOs e líderes de TI para debater as novas funcionalidades e possibilidades da tecnologia para diferentes tipos de negócio e seu impacto na sociedade.

As inscrições para o evento do Mendix 10 são limitadas e podem ser feitas diretamente no site do evento.