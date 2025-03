‘Efeito Trump’: aço brasileiro entra na mira da Mac Laren para atender Petrobras

“Com essa taxação dos Estados Unidos no aço, o que vai acontecer é que o nosso aço pode baratear, e isso que vai ser bom, porque você aumenta conteúdo local, passa a comprar aqui o que vem de fora. Sem dúvida, a possibilidade de queda no preço do aço faz com a gente olhe aqui também, nosso desejo é esse. A gente ainda vai sentar com a indústria nacional para conversar, mas se a gente vai chegar no preço, é outra história”, avaliou Kloh.

As negociações estão começando fortes agora, disse Kloh. Ao todo serão entre 23 mil a 24 mil toneladas de chapas de aço para a construção das quatro embarcações, que, no início da licitação, no ano passado, foram cotadas em países como China e Indonésia.