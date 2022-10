Afya paga R$ 825 milhões pelo grupo DelRey para crescer em graduação em Medicina

A Afya anunciou nesta quinta-feira, 13, a aquisição da Sociedade Educacional e Cultural Sergipe Del Rey por R$ 825 milhões. Com o negócio, a companhia vai entrar no mercado alagoano de faculdade de Medicina e diz que irá superar a marca de 10% de fatia de mercado em graduações da área médica.

Segundo o CEO da Afya, Luis André Carpintero Blanco, a meta da companhia é chegar a 15% de participação nesse segmento até 2028. Os cursos de Medicina têm atraído o interesse de empresas do setor de educação, por causa da baixa inadimplência, alto valor de mensalidade e reduzida taxa de desistência de estudantes.

A DelRey, controlada pelo Grupo Tiradentes, engloba as operações do Centro Universitário Tiradentes Alagoas (Unit) e da Faculdade Tiradentes Jaboatão dos Guararapes (FITS). O negócio envolve os cursos, com seus professores e alunos, mas não as marcas, que serão licenciadas para a Afya durante o primeiro ano de operação. A companhia foi assessorada pelo Itaú BBA e o Grupo Tiradentes, pelo Santander.

O montante de R$ 825 milhões será pago da seguinte forma: R$ 575 milhões à vista e R$ 250 milhões em três parcelas anuais. Deste valor poderá ser descontado o endividamento da companhia.

Abertura de capital da Afya Educacional na Nasdaq, em 2019.

Negociação, disputa e R$ 2,4 milhões por vaga

A negociação para a compra da DelRey durou cerca de um ano e teve um dos múltiplos mais altos já pagos no mercado de educação em Medicina, de R$ 2,4 milhões por vaga do curso, segundo uma fonte a par da operação. De acordo com essa mesma fonte, havia outras companhias interessadas na Del Rey.

A localização das unidades da DelRey em regiões metropolitanas de capitais do Nordeste foi fundamental para o interesse da Afya, uma vez que a empresa ainda não tinha presença tão forte em capitais, afirma a fonte.

Uma vez confirmada, após aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), esta será a 20.ª aquisição feita pela Afya desde sua abertura de capital, em 2019. Será também a maior aquisição já realizada pela companhia em número de vagas de Medicina, agregando 340 alunos.